（早报讯）市场期待本周五三家本地银行发布的第一季业绩，或将支持股价继续攀升。

市场也将留意本周美国如火如荼出炉的公司业绩，尤其是科技巨头将发布的业绩，包括微软公司（周二）、谷歌母公司Alphabet（周二）、苹果公司（周四）以及、亚马逊（周四）。

海峡时报指数上周五攀升0.38％至3361.11点，全周涨0.76％。

纽约股市的道琼斯指数、标普500指数和纳斯达克指数上周五分别挫跌2.82％、2.77％和2.55％。

纽约三大股指的期货目前跌0.15％至0.25％。

东京和首尔股市今早（4月25日）开盘至今下跌，分别跌2.04％和1.23％。股指期货显示亚太其余股市多数将下跌。

周一可关注的股票：

1.今年首个登场的执行共管公寓（EC）项目North Gaia，周六推出销售至昨日共卖出164单位，占项目总计616个单位的26.6％。这些单位84.1％是三房单位（包括有院子和/或书房的），10.4％是四房单位，5.5％是五房单位。

发展商星控股（Sing Holdings）昨晚深夜透露，这个位于义顺的North Gaia项目已卖出的单位，买主62％选择延期付款计划，平均售价为每平方英尺1301.93元，销售总值2亿3253万元。

星控股上周五（22日）股价涨1.28％，闭市报0.395元。

2.主板挂牌公司Ascent Bridge（前称AEI Corporation）将以总计7700万元，收购多家饮料和酒分销商的显著股权。公司昨晚透露，它上周五签署买卖协议，将以5775万元收购新加坡公司Octopus Distribution Networks Pte. Ltd.和Cape Exim Pte. Ltd.的80％股权。此外，它也将以1925万元收购马来西亚公司Luen Heng F&B Sdn. Bhd的39.2％股权。这些新加坡和马来西亚公司以及它们的子公司，从事分销酒类和非酒类饮料。

Ascent Bridge将以4500万元现金和价值3200万元的新股（每股1.30元），进行这两项投资。目前在新交所观察名单的Ascent Bridge，上周五股价跌0.87％，闭市报1.14元。

3.奕丰集团（iFAST Corp）第一季净利同比减少34.9％至574万元，净营收同比下滑1.2％至2815万元，行政管理资产规模（AUA）比前一季减少2％，但比去年同期增加15.6％至186亿3000万元。它预期2022财年的净营收将取得适度增长，但盈利会稍微下滑。董事会提议每股派发1分股息，和去年第一季一样。派息日是6月3日。

奕丰集团上周五股价涨1.98％，闭市报5.66元。

4.胜捷企业（Centurion）上周五晚上透露将脱售美国资产组合。它表示，它是在完成特殊住宿资产组合的战略检讨后，决定脱售它的胜捷美国学生房舍基金（Centurion US Student Housing Fund）里的美国资产。胜捷企业持有这个美国基金的28.7％股权。

胜捷企业上周五股价涨1.35％，闭市报0.375元。

5.伟合控股（Wee Hur Holdings）上周五闭市后透露，将把在澳大利亚学生宿舍信托Wee Hur PBSA Master Trust的9.9％股权，以5460万澳元（5515万新元）卖给一家环球机构投资者，据媒体报道是GIC关联公司。伟合控股在该信托股权将因此减至50.1％。

伟合控股上周五股价猛涨11.11％至0.22元。

6.百汇生命产业信托（Parkway Life REIT）上周五闭市后发布业务报告，第一季净房地产收入同比增1.9％至2855万元，总营收同比则增2.3％至3067万元。信托上周五股价跌1.6％至4.85元。