花拉公园将推出1600个组屋单位 结合体育与休闲设施

文 /
邓玮婷

发布 / 2022年4月25日 11:30 AM

更新 / 2022年4月25日 3:36 PM

花拉公园和小印度地铁站邻近地段的住宅项目将结合崭新和重新发展的体育及休闲设施，加强花拉公园作为社交和运动枢纽的特色。（建屋局构想图）
花拉公园和小印度地铁站邻近地段的住宅项目将结合崭新和重新发展的体育及休闲设施，加强花拉公园作为社交和运动枢纽的特色。（建屋局构想图）

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（早报讯）花拉公园和小印度地铁站邻近的地段将重新发展为组屋区，兴建约1600个组屋单位，区内也会建设多个体育和休闲设施。

建屋发展局、市区重建局和新加坡体育理事会今天（4月25日）发联合文告宣布上述消息时指出，1600个组屋单位预计下来三年内推出。

以上棕地（brownfield，即已开发地段）占地约10公顷，位于跑马埔路、翰莎路、庆利路和多实路（Dorset Road）中间。毗邻地标包括陆路交通管理局总局和华苑小学（Farrer Park Primary）等。

文告提到，这个地段的住宅项目将结合崭新和重新发展的体育及休闲设施，加强花拉公园作为社交和运动枢纽的特色。这些设施将开放给所有公众使用。

其中，有关当局考虑了居民和利益相关者的反馈后，决定将约20％的土地划为公共空间，用于运动和休闲用途。这包括一幅占地约1.2公顷的中央绿色空间。

区内的多层停车场会特别设计，把第一层划出用来进行运动活动。这将与周围设施，如三代同堂游乐场和健身角落等相辅相成。区内也将建设一条跑道，衔接不同的运动和休闲设施。

花拉公园地标之一前拳击场会被保留，变成多用途社区运动空间。

根据2019年发展总蓝图草案，除了前拳击场，花拉公园游泳池也会被保留。不过，经过详尽研究，当局认为，碍于技术考量，要保留这个游泳池不可行。

有关当局解释，现有泳池已出现一些地面沉降的问题，且泳池的过滤和地下管道系统已陈旧，须要全面更换以确保泳池设施的品质，整修现有泳池不符合成本效益，当局因此计划在同个地点建设新的运动中心，包括泳池和其他运动设施，应付社区需求。

除了运动设施，住宅项目也含新的商用和社区设施，如商店和托儿中心等。

更多详情会在日后公布。

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