花拉公园将推出1600个组屋单位 结合体育与休闲设施

（早报讯）花拉公园和小印度地铁站邻近的地段将重新发展为组屋区，兴建约1600个组屋单位，区内也会建设多个体育和休闲设施。

建屋发展局、市区重建局和新加坡体育理事会今天（4月25日）发联合文告宣布上述消息时指出，1600个组屋单位预计下来三年内推出。

以上棕地（brownfield，即已开发地段）占地约10公顷，位于跑马埔路、翰莎路、庆利路和多实路（Dorset Road）中间。毗邻地标包括陆路交通管理局总局和华苑小学（Farrer Park Primary）等。

文告提到，这个地段的住宅项目将结合崭新和重新发展的体育及休闲设施，加强花拉公园作为社交和运动枢纽的特色。这些设施将开放给所有公众使用。

其中，有关当局考虑了居民和利益相关者的反馈后，决定将约20％的土地划为公共空间，用于运动和休闲用途。这包括一幅占地约1.2公顷的中央绿色空间。

区内的多层停车场会特别设计，把第一层划出用来进行运动活动。这将与周围设施，如三代同堂游乐场和健身角落等相辅相成。区内也将建设一条跑道，衔接不同的运动和休闲设施。

花拉公园地标之一前拳击场会被保留，变成多用途社区运动空间。

根据2019年发展总蓝图草案，除了前拳击场，花拉公园游泳池也会被保留。不过，经过详尽研究，当局认为，碍于技术考量，要保留这个游泳池不可行。

有关当局解释，现有泳池已出现一些地面沉降的问题，且泳池的过滤和地下管道系统已陈旧，须要全面更换以确保泳池设施的品质，整修现有泳池不符合成本效益，当局因此计划在同个地点建设新的运动中心，包括泳池和其他运动设施，应付社区需求。

除了运动设施，住宅项目也含新的商用和社区设施，如商店和托儿中心等。

更多详情会在日后公布。