银行股主宰沉浮 海指早盘下挫后收复失地

（早报讯）本地银行股上周回涨后，今早（4月25日）开盘显著挫跌，导致海峡时报指数一度跌0.93％，但在早盘闭市时跌幅大减至0.18％或5.98点，中午休市时报3355.13点，因银行股的股价跌幅显著收窄甚至回涨。海指今早盘中最低3329.77点，最高3355.99点。

星展集团控股（DBS）早盘跌后回涨0.39％至33.77元；大华银行（UOB）跌幅收窄至0.87％，报30.86元；华侨银行（OCBC）跌幅收窄至0.83％，报12.01元。

市场情绪也受区域股市今早的表现和纽约股市上周五的表现所影响。在纽约股市上周五全面挫跌之后，亚洲各地股市周一早盘进一步下跌。

辉立证券今早于报告中指出，由于投资者权衡更积极的加息的影响，周一股市料将走低。美国股市的标普500指数已连续三周下跌，这是自1月份以来最长的周跌幅。在人民币上周五跌至一年低点后，投资者还将密切关注中国的任何政策措施。

纽约股市的道琼斯指数、标普500指数和纳斯达克指数上周五（22日）分别挫跌2.82％、2.77％和2.55％，因投资者关注美国联邦储备局加息75基点的可能。不过，美国克利夫兰联储银行（Federal Reserve Bank of Cleveland）行长梅斯特（Loretta Mester）上周五质疑“冲击”加息的必要性，她支持加息50基点、有序升息。

多数亚洲股市周一开盘后面对的卖压至今并没有明显缓解的迹象。早盘一度跌逾2％的日本股市，如今跌幅收窄至1.5％以下，首尔股市的跌幅则扩大至1.39％，悉尼股市今天假期休市，香港、深圳和上海股市的跌幅都超过2％。

路透社引述美国银行全球研究主管坎迪斯·布朗宁（Candace Browning）表示，“围绕利率和经济衰退的担忧现在是投资者的最大风险”，特别关注需求问题。“飙升的食品和汽油价格加上重要的刺激经济计划的结束，使投资者对低收入消费者的消费能力感到担忧。”

新加坡方面，华侨银行今早一份报告指出，随着新加坡把疾病暴发应对系统（DORSCON）级别下调至黄色，允许所有员工返回工作场所，并从明日（4月26日）起取消对入境疫苗接种者游客的检测和对集会规模的限制等，未来的增长前景应该有所改善。

三家本地银行将于本周五发布第一季业绩。

辉立证券指出，新加坡的银行的第一季盈利料比一年前同季逊色，因为在市场波动中，财富和资金交易收入（treasury income）被投资者的风险厌恶情绪拖累。分析师预测，整个行业的净利将比2021年第一季的创纪录净利减少15％至20％，当时这三家贷款机构受益于强劲的财富管理费用和较低的拨备。银行全年业绩料将更好，因为随着美国联邦储备局在3月间加息，净利息收益率（NIM）已经开始上升。

新加坡股市今早全场交易量7亿7052万股，交易总值6亿3522万元。上升股122只，下跌股271只。海指成份股当中8只股价上升，17只下跌，5只持平。

个股方面，发展商星控股（Sing Holdings）今早股价回跌2.53％，报0.385元。它昨晚深夜透露，执行共管公寓（EC）项目North Gaia周六推出销售至昨日共卖出164单位，占项目总计616个单位的26.6％。这些单位84.1％是三房单位（包括有院子和/或书房的），10.4％是四房单位，5.5％是五房单位。

这个位于义顺的North Gaia项目已卖出的单位，买主62％选择延期付款计划，平均售价为每平方英尺1301.93元，销售总值2亿3253万元。

奕丰集团（iFAST Corp）今早股价一度挫跌7.07％，目前跌幅收窄至6.71％，报5.28元。它周六透露，第一季净利同比减少34.9％至574万元，净营收同比下滑1.2％至2815万元，行政管理资产规模（AUA）比前一季减少2％，但比去年同期增加15.6％至186亿3000万元。它预期2022财年的净营收将取得适度增长，但盈利会稍微下滑。董事会建议在6月3日派发每股1分股息，和去年第一季一样。

目前在新交所观察名单的主板挂牌公司Ascent Bridge（前称AEI Corporation），今早股价再跌0.88％，报1.13元。公司昨晚透露，将以总计7700万元，收购多家饮料和酒分销商的显著股权。它将以4500万元现金和价值3200万元的新股（每股1.30元），进行有关投资。

公司是在上周五签署有关买卖协议，将以5775万元收购新加坡公司Octopus Distribution Networks Pte. Ltd.和Cape Exim Pte. Ltd.的80％股权。此外，它也将以1925万元收购马来西亚公司Luen Heng F&B Sdn. Bhd的39.2％股权。