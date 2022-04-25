咖啡店内起口角 少年打翻托盘 摊贩发怒打人

（早报讯）疑不满被通知“等一等”，少年打翻鱼圆面摊位前托盘，摊贩顿时发怒，拿起汤勺冲出档口打人。这起纠纷昨天（4月24日）傍晚6时左右，发生在盛港西道第455座的咖啡店。

根据现场闭路电视拍下的画面，身穿橙色上衣的鱼圆面摊贩正在摊位煮食，摊位前则站着一名身穿衬衫的中年男子和一名黑衣少年。摊贩和少年先是互相比手画脚进行一番对话，接着不知何故，两人越讲越激动。少年随后踏前一步，指着摊贩大骂，没过多久他伸出右手，打翻了放在摊位前的一个托盘，托盘以及上面放着的碗筷等物品朝摊贩脸上飞去。

摊贩顿时被激怒，顺手拿起煮食炉上的一个汤勺，冲出摊位，一手捉住少年，一手挥舞汤勺往他身上猛打。另一名身穿黑色上衣的男子迅速从镜头右下方跑上前阻止。

记者今早走访上述咖啡店时，涉事摊贩不在场，附近摊位的员工受访时表示，听说是摊贩叫准备点餐的少年等一等，引发双方发生口角。其中一名员工黄先生（34岁）透露，摊贩平时虽然有些脾气，但为人友善，没人招惹是不会闹事的。摊贩目前正在协助调查。

黄先生说：“昨晚是顾客先骂他又进行挑衅，两人才会吵起来。”

另一段网络视频显示，摊贩站在档口前，与少年以及一对中年男女争吵，现场员工指这对男女是少年的父母。

附近员工形容，少年只有十多岁，整个冲突过程持续了五分钟左右。有公众事后报警。

警方受询时证实接获一起蓄意伤人案的通报，17岁少年在清醒状态下送院，51岁男子正在协助警方调查。案件仍在调查中。