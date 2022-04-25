人力部：个别雇主可按需求不让未接种疫苗员工回返职场

（早报讯）本地未接种冠病疫苗的雇员人数已从去年12月的5万2000人减至3万3500人，从明天起未接种雇员能回返职场，但个别雇主可以根据需求不让未接种的员工回返职场。

根据人力部今天（4月25日）公布的最新数据，截至4月17日，本地98.5％的劳动人口已接种冠病疫苗，83.6％的公司所有职员都已接种疫苗。

我国将从明天起减少实施疫苗接种差异化管理措施的场所，禁止未接种雇员回返职场的劳动人口疫苗接种措施也将放宽，未接种的雇员将能回返职场。

不过人力部说：“虽然政府放宽接种差异化管理措施和劳动人口疫苗接种措施，但职场的业务持续运作方案仍然重要，劳资政三方合作伙伴也意识到一些雇主目前可能会基于商业考量，向职员发出与接种疫苗相关的指示，例如医疗业雇主可能会担心职员和病人感染冠病和患上重症的风险更高。”

人力部指出，雇主在符合公司政策和劳工法的情况下，仍能为员工制定疫苗接种差异化的要求，例如不让未接种的员工回返职场。

对于需要回返职场的未接种员工，雇主也可考虑将他们调派到其他适合的岗位，并给予和新岗位职责匹配的薪酬，或是在双方的同意下让他们拿无薪假。

如果找不到合适的解决方式，在万不得已的情况下，雇主才可考虑在符合雇佣条约下发出解雇员工的通知，这一解雇不会被视为不当解雇。

人力部提醒雇主在落实任何接种差异化的措施前，须同雇员清楚沟通原因和细节，包括同雇员和工会咨询以避免纠纷。雇员也应考虑措施实行的时长和场合。