调查：半数民众认为灵活工作安排应成为新职场常态

（早报讯）冠病疫情改变人们对办公模式的看法，约半数受访者认为，灵活工作安排应成为我国的新职场常态。需要照顾家中年长者的受访者当中，高达52%倾向灵活工作安排。

李光耀公共政策学院新加坡政策研究所今天（4月25日）发表《新加坡冠病疫情中的工作安排》工作论文，研究团队从去年7月中的高警戒解封第二阶段至今年4月、防疫措施进一步放宽期间，共展开19轮网络调查，每轮调查访问约500名新加坡公民和永久居民。

调查显示，在疫情期间，大部分时间需要重返工作场所办公的受访者有增加的趋势，从去年7月至8月的一半左右，增至今年4月的74%。这主要是因我国放宽了职场方面的安全管理措施。

去年7月至今年4月间，倾向灵活工作安排为新职场常态的受访者介于41%至52%。在同一期间，20%至35%的受访者倾向大部分时间居家办公，希望大部分时间回返工作场所的受访者则介于21%至37%。

受访者对于职场常态的喜好也随着疫情情况改变。例如，去年9月中至10月中、本地单日新增病例数较高时，倾向居家办公者从33%增至35%，倾向灵活办公的受访者则从43%减少至41%，反映出人们或因害怕染病，希望较多时间留在家中。

家中有年长者的受访者中，52%认为灵活工作安排应成为新职场常态，比率比家中有小孩，以及家中有小孩和年长者的人高。这或是因他们更倾向于能较为灵活地安排自己的工作时间，以照顾家中的年长者。

与此同时，有73%的女性认为灵活工作安排或居家办公应成为职场常态，比男性的66%来的高。

社会研究室主管兼首席研究员马修博士（Mathew Mathews）指出，这是因家中的育儿责任以及家务活主要都是由女性负责，所以她们希望能有更灵活的工作安排，以应付工作和家中的事务。

“灵活的工作安排能协助人们，尤其是女性，更好地兼顾事业与家庭，同时男性也能承担更多的看护和育儿方面的责任。”

目前大多时间都居家办公、认为灵活工作安排应成为新常态的受访者当中，有42%指出，若雇主要求他们大部分时间回返工作场所，他们或考虑寻找其他工作。

调查也发现，每10名大部分时间居家办公的受访者中，有八人喜欢这一工作安排，同时也认为在家中办公具有效率。

至于要如何更好过渡至回返工作场所办公或混合办公模式，45%的受访者认为雇主应让员工选择自己想在哪一天回公司；44%认为雇主应向雇员沟通公司将采取什么样的安全措施，保障他们的健康；41%指出公司应提供灵活政策，允许雇员工作休假（work-cation）。