冒用12岁侄女合力追踪便携器 病患服务员被罚一万元

（早报讯）与染冠病医生有过密切接触，病患服务人员在核酸检测结果出炉前为了避免行踪被追查，竟使用12岁侄女的合力追踪便携器进行登记，混进商场。

被告陈秀心（34岁）承认一项冒充他人行骗的罪名，其余两项交由法官下判时纳入考量后，今天（4月25日）被判罚款一万元。

辩方在庭上求情时表示，疫情管控措施明天（4月26日）松绑后，进入大部分场所的公众将无须使用合力追踪便携器进行登记，判刑应该可以减轻。法官对此表示不同意，认为法庭得依据案发时的情况而定，况且疫情还未真正结束，国人必须时刻保持谨慎的态度，判刑仍得起阻遏作用。

被告案发时是陈笃生医院的病患服务人员。案情显示，去年4月28日起，陈笃生医院爆出冠病感染群，有医生确诊。被告当时担任医生的诊所助理，因此被列为密切接触者，必须接受核酸检测（PCR），并放缺席假在家等待检测结果。

被告当时其实可以照旧出门购买必需品，但应减少在公共场所的时间，也避免与他人接触。被告担心一旦出门会惹麻烦，因此想避免被“追踪”。

去年4月30日傍晚，被告在12岁侄女的同意下，拿着侄女的合力追踪便携器出门，到实龙岗上段的博雅中心（The Poiz Centre）买晚餐。

两天后的5月2日，被告分别于下午5时17分和5时45分，在滨海艺术中心图书馆和滨海广场以同样方式登记入场。

被告的直属上司约四个月后发现真相，决定报警处理。

律师求情时表示，被告的核酸检测结果呈阴，她的行为没有危害到其他人，只是一念之差犯下“愚蠢的错误”，被告为此感到非常抱歉。

控方则指被告的行为可能严重影响追踪工作，此类行为若被人效仿，将会对遏制冠病传播的努力造成打击，因此促请法官严惩。（人名译音）