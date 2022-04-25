劳动节开斋节前夕 公共巴士与地铁营运时间延长

（早报讯）劳动节与开斋节前夕，公共交通的营运时间将延长。SMRT和新捷运分别发文告，提醒公众注意地铁与巴士的营运时间。

在劳动节前夕（4月30日）与开斋节前夕（5月2日）这两天，南北线与东西线从政府大厦站，开往滨海南码头站、裕廊东站、巴西立站和大士连路（Tuas Link）站的末班列车，将延迟至零时30分发车。

开往港湾站的环线列车，于晚上11时55分离开多美歌站，而反方向的列车则于晚上11时30分离开港湾站。

汤申—东海岸地铁线从加利谷站开往兀兰北站和春叶站的末班列车，将分别于零时05分和零时13分发车。从兀兰北站驶向加利谷站的末班列车则将于晚上11时57分发车。

另外，东北线地铁、滨海市区线以及盛港与榜鹅轻轨列车服务在这两个晚上都将延长约30分钟。

东北线从港湾站开往榜鹅站的末班列车将在零时30分发车，反向列车则在零时02分从榜鹅站发车。

滨海市区线的末班列车会在零时03分和零时04分，分别从武吉班让站和博览站开出。

盛港最后一班轻轨列车将在凌晨1时06分启程，榜鹅最后一班轻轨列车则是在凌晨1时08分离站。

配合地铁服务延长，共有35条线路的巴士服务将延长服务时间。

其中，从武吉班让巴士转换站开出的920、922、973A号巴士的最后一班车在凌晨1时零20分开车。

从蔡厝港巴士转换站开出的300、301、302、307及983A号巴士，都将在凌晨1时40分开车。

从兀兰巴士转换站开出的901、911、912A、912B、913号巴士，最后一班车都将在凌晨1时25分开车。

22条新捷运巴士路线也将延长服务，包括60A、63M、114A、181、222、225G、315、410W、804、974A等。

公众可到新捷运或SMRT网站，或拨打新捷运热线1800-287-2727或SMRT热线1800-336-8900，了解公交服务延长的详情。