七旬翁非法收注判监罚款 还涉与三兄弟经营非法卜基活动

（早报讯）以三兄弟为首的网上非法博彩团伙，原来还有第四名兄弟也参与其中。这名兄弟因在2013年替他人非法收注而抵触公共赌馆法令，被提控后罪成，今天（4月25日）被判坐牢四周和罚款3万元。

按年龄来看，本案被告薛少光（72岁）应该是四兄弟中的老二；他面对六项控状，包括抵触公共赌馆法令、远程赌博法令和有组织罪案法令。他不认罪，控方以其中一项抵触公共赌馆法令的控状展开审讯，他最终被判罪成，今天被判刑。

根据控方的结案陈词，被告于2013年8月4日下午3时许，在东陵福巴刹非法收注。数名警员当时上前问话时，发现被告拿着75张纸和574元现金，于是将他逮捕。

被告起初承认帮一名叫“阿良”的男子非法收注，他可从中抽取5%佣金，而案发当天曾向12人收注，但他后来却在另一份口供书否认帮忙收注，还改口称“阿良”欠他钱。

2016年11月，被告因涉及参与三兄弟被指主导的非法博彩团伙而再次被捕，他当时告诉另一名调查官，他从八十年代开始帮“阿良”非法收注，并称已停止收注约三、四年。

被告之后却在庭上全盘否认上述几份不同的口供书，他辩称警方起获的“下注单”不是他的，自己的视力有问题，不可能写下或看清楚纸上的内容。

控方引述专家证人的供词，指被告的视力并不妨碍他阅读纸上的内容。由于证据确凿，法官最终判被告罪成。

除了上述控状，被告面对的另外五项控状暂时搁置。这五项控状指被告在2013年至2016年之间，参与三兄弟涉嫌主导的非法博彩团伙，帮忙收注和分发奖金，但他不是团伙首脑。这些控状将另外审理，案展5月30日进行审前会议。

网上非法博彩团伙三名首脑之一的薛少文（58岁）今年3月认罪后，被判监九年八个月又两周以及罚款62万元，无力缴付罚款则得额外坐牢310天代替。薛少文是三兄弟中首名认罪和被治罪的。

以三兄弟为首的非法博彩集团相当具规模，警方在2016年捣毁该集团的同时，也一并逮捕了49人。案情揭露，薛少文从2011年至2016年，通过在网上非法经营至少两个下注网站，前后赚取超过100万元。

另两名兄弟的案件还在审理中。（人名译音）