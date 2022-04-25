偷近万元解赌瘾 银行出纳员监26周

（早报讯）年轻银行出纳员因沉迷赌博盗走近一万元柜台现金，事后还伪造签名从父亲和朋友的户头取钱填补所盗款项，被判坐牢26周。

被告黄安义（26岁，译音）面对一项失信罪，以及四项伪造文件的控状。控方以其中的失信罪提控，余项交由法官下判时一并考虑。

案情显示，被告案发时是华侨银行的出纳员，上班时会收到一定数额的柜台现金，收在柜台抽屉里备用。

2019年10月1日至11月28日之间，好赌成性的被告频频偷钱赌球，每次数百元，前后偷了9989元。

为避免被银行经理发现，被告甚至利用职务之便，15次从银行系统里找出父亲和朋友的签名，四次在取款单上伪造签字盗取近9500元。

此外，被告也尝试向同事借3800元，过程中坦承自己需要补上之前偷走的柜台现金。该同事拒绝借钱，并将被告的行径告知分行主管。

代表律师替被告求情时说，被告经诊断后证实患有赌博障碍（gambling disorder），案发期间又面对被阿窿追债的压力，走投无路才会出此下策。

律师也透露，心理医生建议被告针对赌博障碍接受长期治疗，因此希望法官考虑让被告进行评估，看他是否适合接受缓刑监视。

控方反驳时指被告已是成年人，应为自己的所作所为负责，这类罪行会打击公众对金融机构的信心，因此必须严惩被告，以儆效尤。

法官下判时表示同意控方立场，认为被告连续两个月挪用公款和尝试掩盖事实的行为是非常严重的。

另外，虽然被告已偿还所有款项，银行没有蒙受损失，但被告用“拆东墙补西墙”的筹钱方式不仅没真正解决问题，更让他一错再错，还伤害了自己的至亲。