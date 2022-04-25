货车失控把电单车撞进树丛 女司机判监吊照

（早报讯）货车行驶中突然失控往右冲，女送货司机刹车不及，把并行的电单车，联同骑士撞进沟渠旁的矮树丛，货车也一路冲入沟渠才停下来。

女送货司机陈美枫（译音，36岁）事后被控一项抵触公路交通法令的控状。她认罪后，今天（4月25日）被判监四周和吊销各级驾照一年。

这起车祸发生于去年6月1日上午10时23分，地点在岌巴路（Keppel Road）一带。

根据案情，被告当时开着货车在上述路段的最左边车道行驶，货车行经一个弯道时，突然失控往右冲，撞向在右边并行的电单车，把电单车撞进马路右边的矮树丛，货车当时也冲势不止，跟着撞进沟渠。

被殃及的电单车骑士（35岁）大腿和锁骨骨折，手臂的伤口也相当深。他前后动了几次手术，住院19天，拿了106天病假养伤。

根据今年1月的医药报告，虽然伤者仍申诉锁骨感觉不适，但不太可能造成永久性伤势，他锁骨和大腿的疤痕则将是永久性的。

被告当时擦伤膝盖，但拒绝送院。车祸也造成五棵小树连根拔起，路旁的两条水管破裂。

律师代为求情时说，被告患有鼻窦炎，病情也遗传给孩子，孩子发病严重时甚至会晕倒。孩子一旦在学校病发，被告就需要赶到学校接孩子，她的工作因此难免受影响。

律师也说，被告的公司有规定，包裹如果延误送到顾客手里，她就得承担一笔高额罚款。案发当天，她被安排的送货时段是早上9时至12时，但她早上10时才出车，心里一直担心耽误送货而被罚款，结果中途出事。

尽管如此，公司事后仍愿意继续雇用被告，待她出狱后让她复职，律师恳请法官判她罚款2500元或坐牢两周，以及吊销驾照一年。

控方则指，当时有不少车子跟在后方，被告的举动可能造成更严重的意外，考虑到电单车骑士伤势严重，吁请法官严惩。

法官同意控方立场，判被告坐牢四周和吊销各级驾照一年。