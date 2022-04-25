用木棍暴打男子至脑出血 客工被判坐牢七个月

（早报讯）声称遭人抢劫后留阴影，客工再度受到挑衅时失去理智，拿起木棍就往死里打，把其中一人打到脸部骨折、脑出血。

来自孟加拉的被告斯克德（26岁）今天（4月25日）承认两项蓄意伤人罪名，余项罪状交由法官下判时一并考虑后，被判坐牢七个月。

事件发生在去年12月19日晚上9时许，地点是兀兰工业园的Harvest@Woodlands工业楼停车场。

根据案情，被告事发前与两名友人坐在工业楼的一间商店外，他大声讲电话时说了一句“印度教（Hindu）”，惹怒在附近喝酒的两名印度籍男子毕曼（42岁）和赛尔万（35岁），双方因此引发口角。

另一名印度籍男子安卡迪（42岁）过后也卷入纷争，被告的两名友人尝试劝架，也有人叫被告回宿舍，但被告都充耳不闻。

怒火中烧的被告，突然从附近的罗厘捡来一根长约一米的木棍，开始追着三名男子狂打。混乱中，毕曼被一棍打倒在地，当场受了重伤，他的脸部多处骨折，脑部及耳朵出血，住院九天，还拿了41天病假休养。

赛尔万和安卡迪也被打倒在地，后者的下巴出现一道两公分长的伤口；赛尔万则在回过神后报警。

代表律师求情时表示，被告事发当天刚失去工作，正在跟家人通话，心情已跌入谷底；受害者事发前先挑衅被告，甚至抢走他的手机，令他极其烦躁。

律师也指出，被告曾在2016年被人抢劫，心里留下阴影，他当时感觉被骚扰，最后因为各种原因引发的连串效应导致他发怒、动手。律师也指被告已经知错，恳请法官从轻发落。

法官同意是受害者先引发冲突，但指被告的反应过度，甚至找武器对付三人，造成严重的伤势，因此必须严惩。