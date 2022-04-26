利物浦与水晶宫7月来新参加渣打银行新加坡杯

（早报讯）英超球队“红军”利物浦（Liverpool）和“老鹰”水晶宫（Crystal Palace）将于今年7月15日（星期五）在新加坡国家体育场参加首届渣打银行新加坡杯（Standard Chartered Singapore Cup）赛事。

这是水晶宫首次到访新加坡，也是利物浦第三次来新加坡参赛。上一次红军来新加坡是在2011年，当时球队进行了一场公开训练。

利物浦球会商务总监本·拉蒂（Ben Latty）说：“季前赛对我们的球员来说是一年中非常重要的时刻，它为即将到来的赛季做准备，也给了我们一次可以近距离接触世界各地球迷的机会。”

水晶宫球会主席史蒂夫·帕里什（Steve Parish）则说：“在主帅维埃拉（Vieira）的带领下，在新加坡国家体育场对阵利物浦这样的高水平对手，展开季前赛之旅，让我们感到兴奋。我们知道新加坡有很多热情的球迷，他们一直关注着英超联赛。我们希望在这段季前赛之旅结束后，能吸引到更多球迷成为水晶宫支持者。”

本赛季英超经过33轮过后，利物浦在积分榜上排名第二，仅落后领头羊曼市（Man City）1分。水晶宫则排名第14位。

利物浦也将在7月14日于国家体育场举行公开训练。公开训练票价为39元，渣打银行新加坡杯门票售价由149元起。想要预定门票的公众即刻起可上网https://bit.ly/SCST2022加入等候名单。门票将在5月17日正式出售。