我国诈骗案去年增52% 警反诈骗部门将扩展成指挥处

（早报讯）尚穆根通过视频发言时说：“指挥处会整合调查所有类型的诈骗模式，并监督新成立的反诈骗调查小组（Scams Strike Team），更有效快速地应对诈骗案。”

内政部长兼律政部长尚穆根在上周五（4月22日）举办的警察部队工作计划研讨会上指出，我国诈骗案去年上升52%，如今诈骗是我国面临的关键问题，警方将重整资源，将反诈骗部门扩展成反诈骗指挥处（Anti-Scams Command），以打击新的犯罪趋势。

根据警方发布的数据显示，反诈骗中心自2019年6月成立至今，与金融管理局（MAS）及金融机构等合作后，成功冻结超过2万7300个银行户口，并追回超过2亿元的款项。

商业事务局助理局长（反诈骗指挥处）叶葛心副助理警察总监受访时表示，指挥处未来会在七大警署设立由金融犯罪调查员组成的反诈骗调查小组。她指出：“这会加强我们的测试能力，迅速取得诈骗款项，减低损失，也可加强取缔力度，逮捕更多诈骗团伙与钱螺。”

商业事务局局长周祥泰在研讨会上也提到，反诈骗指挥处可通过与不同机构合作，观察账户的资金流动来辨别潜在诈骗案。

加密货币平台Coinhako的联合创始人和首席技术官翁伟辉在受访时揭露，他们曾在上月25日观察到一个账户的异常行为后迅速通知警方，最终成功在24分钟内追回超过10万元的款项。雷蛇的虚拟筹码业务Razer Gold风险合规主管高级总监莫应封受访时也透露，自去年与警方合作后，平均每个月揭发约20至25起诈骗交易。

此外，自今年6月起，社区巡逻组将委任反家庭暴力社区巡逻组员（FV CPO），为家暴受害者提供护理援助。行动处副局长陈珍伟高级助理警察总监受访时指出：“家庭暴力是一个多层面问题，警方、社会及家庭发展部以及社会服务机构都需紧密合作，加强对受害者的援助与关怀。”

警方与心理卫生学院合作成立的危机应对小组（CRT）去年3月至今，也已接获超过2000通电话求助。危机应对小组会经由警方启动，及时派遣两名精神科护士先到场评估情况，若情况危急，则会增派一名辅导员到场支援。