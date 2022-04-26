中国支持措施后亚股回稳 海指早盘小跌0.20％

（早报讯）中国誓言提供更多政策支持经济和帮助金融市场的稳健发展，以及纽约隔夜股市回弹，亚洲股市今早多数回升。

新加坡股市今天（4月26日）早盘继续小跌，因本地银行股继续疲软。海峡时报指数中午休市时报3333.07点，早盘跌0.20％或6.52点。海指今早盘中最低3324.29点，最高3350.44点。

星展集团控股（DBS）持平于33.40元；华侨银行（OCBC）跌0.25％，报11.96元；大华银行（UOB）微升0.07％，报30.80元。

纽约隔夜股市周一先跌后涨，主要因推特（Twitter）接受美国富豪马斯克（Elon Musk）收购的消息，刺激股价在尾盘转跌为涨。道琼斯指数、标普500指数和纳斯达克指数周一分别回升0.70％、0.57％和1.29％。

在新加坡中午时分，首尔、东京、香港、深圳和上海股市各涨0.65％、0.68％、1.87％、1.03％和0.94％，悉尼股市假期结束后今天开市至今挫跌2.00％。

华侨银行今早一份报告指出，股市未来几天可能会有更多的市场波动，因为近期市场的注意力似乎越来越多地从俄乌冲突转向中国的冠病疫情。中国人民银行昨日宣布将把外汇存款准备金比率从9％下调至8％，5月15日生效。此举显示中国在管控预期，预防羊群行为。

因应中国股汇市昨日暴跌，中国人民银行宣布降准释放外汇供应以提高流动性，誓言提供更多援助，并表示将促进金融市场的健康和稳定发展。

市场担心中国疫情及封锁对经济的影响，导致上海和深圳股市跌逾5％、人民币兑美元汇率猛跌近1％。中国控制疫情采取的封锁措施亦危及石油需求前景，导致WTI原油期货价昨日一度跌破每桶97美元价位，如今回升至99美元以上。

辉立证券今早于报告中指出，北京的病例增加，引发市场担忧北京将前所未有的被封锁。瑞穗证券（Mizuho Securities）美国期货部门主管鲍勃·约格尔（Bob Yawger）认为，中国封锁对潜在石油需求的破坏“是目前市场的头号问题”。

新加坡股市今早全场交易量8亿3717万股，交易总值6亿3198万元。上升股224只，下跌股168只。海指成份股当中7只股价上升，18只下跌，5只持平。

个股方面，凯德中国信托（CapitaLand China Trust）今早股价跌0.85％至1.17元。它今早开盘前发布第一季业务报告，第一季总收入同比增长24％至人民币4亿8990万元（1亿零390万新元），而净房地产收入同比增长30.4％至人民币3亿4450万元（7300万新元）。

翱兰集团（Olam Group）今早股价跌0.59％至1.70元。它今早开盘前宣布，旗下公司翱兰食品原料（Olam Food Ingredients）将收购加拿大最大包装焙烘咖啡厂商Club Coffee L.P.，交易预期在今年第二季完成。收购价使Club Coffee的企业价值为1亿5000万加拿大元（1亿6000万新元）。

新达信托（Suntec REIT）今早股价涨0.55％至1.84元。信托今早开盘前发布业务报告，第一季每单位派息同比增加16.9％至2.391分，可派发收入同比增长18.2％至6870万元。每单位派息的增长是由于可派发的营运收入同比增长了8.3％，达到6290万元，以及580万新元的资本派发。