陈振声：应通过职场学习改变技能生态系统

（早报讯）人才是新加坡取得成功的核心基础，企业在招聘人才时不能再单靠每年高等教育学府的毕业生，应持续鼓励员工培训和提升技能，才能打造出有韧力和拥有多技能的劳动队伍。

教育部长陈振声说，冠病疫情暴发后，本地职场经历许多改变，企业要做抓住疫情后的新机遇，除了要有新商业模式和产品外，也需要从思维上做出改变，想办法保留和提升现有员工，并将员工视为业务发展过程中的合作伙伴。

陈振声今早（4月26日）为首届职场学习大会致辞时表示，具有前瞻眼光的公司，会通过赋予人力资源部门更多角色，如结合学习与职业发展功能，自行建立人才库。

“他们通过内部培训员工，来满足新业务需求，而不是向外招聘，成果是有更多忠诚的员工、获取更多针对性的技能。”

他指出，现有教育体系每年仅培育三万至四万名毕业生，不足以应付高达250万人的本地居民劳动队伍需求。他估计每年约50万名在职成人，需要进行再培训与技能提升课程。

除了企业改变招聘人才和培训员工思维，也要考量到每名员工学习的进度不一，陈振声指提供给在职成人的学习方法、课程内容要与时并进，而业界和高等教育学府合作，则可以提升现有技能培训生态系统。

他说，企业知道需要哪些技能，但或许没能力通过有效的培训，来解决技能差距，而高等教育学府则有教学优势，两者相辅相成有助提高行业转型能力和巩固伙伴关系。

配合职场学习大会，陈振声也颁发全国职场学习认证（National Workplace Learning Certification）给九家企业，表彰他们拥有完善培训员工的结构和流程。这些企业包括房地产咨询公司仲量联行（JLL）、新捷运、SMRT、新科物流、保安公司美都保利（Metropolis）。