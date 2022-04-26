我国3月份制造业产值同比上扬3.4％

（早报讯）我国制造业产值增速放缓，3月份制造业产值同比上扬3.4％，虽低于2月的17.6％增幅，但远高于彭博社调查所得的2.0％同比增幅预测，并且是连续第六个月扩张。

新加坡经济发展局今天（4月26日）发布的初步数据显示，若不包括生物医药制造业，3月份的制造业产值同比增幅为9.7％，从2月的16.8％放缓。根据三个月移动平均，3月份制造业产值同比是上扬7.1％。

经季节性调整后，制造业产值较2月环比下跌12.6％，若不包括生物医药制造业，则环比下跌6.1％，分别从2月的环比增长16.6％和12.3％逆转。

在各类制造业当中，交通工程业在3月的产值表现最佳，其后是电子业、一般制造业以及化学业，精密工程业和生物医药业则同比下跌。

在3月份，交通工程业的产值同比扬升20.7％，其中，宇航业增长39.3％，海事与岸外工程业增长7.9％。交通工程业今年首三个月产值同比增长13.8％。

电子业的产值同比扬升14.5％，除了电脑周边配件和数据储存业之外，所有电子业领域的产值同比都增长。尤其是半导体业，产值增长高达17.3％，因为来自5G市场和数据中心的需求，而全球晶片短缺继续。电子业今年首三个月产值同比增长14.6％。

一般制造业产值同比扬升10.2％，所有领域的产值都取得增长。一般制造业今年首三个月产值同比增长12.7％。

化学业产值同比增加0.8％，今年首三个月产值同比下跌1.2％。

精密工程业产值同比下跌1.4％，今年首三个月产值同比则增长3.6％。

生物医药业产值同比大跌26.3％，其中，医疗科技业产值同比下跌7.1％，而药剂业产值同比则大跌39％。生物医药业产值今年首三个月产值同比下跌6.8％。