酒后闹事咒女警 俄国女子罚1600元

（早报讯）酒后在商场厕所内和女友人打架被捕，警局内诅咒女警丈夫搞外遇，俄罗斯女子今早（4月26日）判罚1600元。

被告戴丽雅（25岁，Sevostianova Daria）面对酒后闹事、侮辱警员和对警员动粗三项罪名，她今早承认其中一项，余项交由法官一并考虑后判刑。

根据案情，被告去年5月15日晚上到乌节豪杰大厦（Orchard Towers）喝酒后，在一楼的女厕所内和一名女友人吵架，两人还大打出手，一名公众报警。

警员赶到现场后，她依然不收敛，不断大喊大叫，结果遭逮捕。

到了警局，被告在医务处接受治疗时，一名女警员想要上前问话，却遭被告破口大骂。庭上播放的随身摄录器画面，能见到鼻青脸肿的被告大骂女警员：“我希望你的丈夫到处和其他女人胡搞！”

过后，她还把一条沾满血的纸巾丢向女警的右眼。

主控官指出，辱骂警员的罪行严重，但认为被告的行为不至于判坐牢，请求法官判她罚款至少2000元。

求情指遭友袭脸 伤势不轻

俄女称和友人大打出手后“伤势不轻”，律师认为警员应该让人先治疗再问话。

代表律师求情时说，被告只是和朋友吵架，并不是非常严重的行为，而她被朋友打到脸上有深深的伤口，伤势不轻。

他认为，警方把被告带到警局后，应让她完成治疗才问话，但女警却没有这样做。