每换工作就吞公款 男子三年卷逾5000元

（早报讯）追债、推销吸尘机、卖窗帘，男子不好好打工，每换份工就私吞公司的钱，三年来卷走5000多元。

被告林苏达（译音，49岁）面对20项罪名，除了失信及欺骗外，也犯下多起交通相关的罪行。他承认其中15项罪名，余项交由法官考虑后判罚款2万5800元、坐牢18周，以及刑满后吊销各级驾照五年。由于他无法偿还罚款，因此将额外坐牢9周及38天。

根据案情，林苏达第一次犯案是在2017年3月至4月之间，当时他是追债公司的追债员，私吞了顾客及欠债人一共573元。

他后来改行当居家用品销售员，在2019年1月26日至2月3日之间，一周内卖了16组迷你吸尘机共收2384元，但他将钱交给母亲用来还债及支付医药费。

公司发现后将他辞退并报警，他在保释期间再次改行，这次为安装窗帘的承包商工作，负责接洽客户，然后在2019年12月至2020年1月之间，卷走公司2705元。承包商发现后，于2020年2月6日将他辞退，但他在三天后竟找上一名客户，谎称还再为承包商工作，骗走500元定金。

代表律师求情时说，被告因为生活过得不好，一时冲动才会犯案，悔不当初。

主控官反驳，指被告三年来一犯再犯，甚至遭逮捕后仍不停手，怎么看都不像是“一时冲动”。

偷友车无照酒驾 遇路障被捕

被告偷开公司的车出车祸，偷用朋友的车酒驾遇路障，潜逃近一年后被捕。

根据案情，被告曾在2019年10月因其他罪行遭逮捕后获准保释。

2020年2月4日晚上11时32分左右，林苏达开着窗帘承包商的货车，在马里士他路等待红灯转绿时，不知何故突然往前冲，撞上一辆汽车。

他事后下车和车主交谈，但不肯留下个人资料就逃走。

警方找上门发现他无照驾驶，还撒谎称是公司批准他开车。警员继续调查后，揭发他的谎言。

2020年2月25日，林苏达没有按时到警局报到接受调查，警方打电话及上门都找不到人，因此在同年3月12日发布通缉令。

他最后在2021年1月16日凌晨12时55分在警方设置的路障遭逮捕。当时，他无照却偷开一名朋友的车，在喝了酒的情况下开车到另一朋友的家，结果遇上路障。