市中心人潮回流 食肆生意增加至少一成

（早报讯）所有雇员今天起可返回工作场所，带动中央商业区的人潮，再加上堂食座位“解封”，市中心食肆的生意量普遍上涨至少10%。

《联合早报》记者今天（4月26日）走访市中心时观察到，由于公众无须保持安全距离，各家食肆开放所有座位，吸引许多上班族三五成群堂食。

菲立街一带的滨海食阁座位增加约两成，经营鱼汤摊位的吴金财（42岁）说，除了堂食的人变多之外，整体人潮也多了15%。

负责烹饪的吴金财说，今天的午餐人潮比之前持续了多一小时，因此他会增加两成的鱼肉进口量。

“我感觉生意越来越好，恢复的步伐也在加快。”

位于凯源中心的马吉街熟食中心在午餐时段约有九成的座位占满，更有摊位排起多达30人的人龙。

马吉街潮州粿条面档的经理陈理查德（38岁）说，熟食中心从早上9时开始就能看到人潮多10%，结果提早半小时就卖完。

不过，他担心将来防疫措施还会有变数，因此会再观望多一个星期，才决定要不要调整进货量。

在厦门街熟食中心帮忙女儿看顾沙拉店的王亚南（76岁）也认为，许多公司暂未确定工作安排，另外也有不少上班族可能因为长周末即将到来，选择这周请年假，因此要等到下周三之后，情况才会稳定下来。

不过相比上周二，王亚南说，生意增加了约两成。

今天到马吉街熟食中心用餐的食客曾妮（33岁，银行业务人员）说，工作性质不允许她居家办公，一直在市中心上班的她因此可以明显感受到市中心的人潮从上个星期就开始回流。

政府早前在4月5日放宽条例，让多达75%的员工可返回办公场所。

曾妮估计今天的人潮比昨天多了10%，排队的时间也多了5到10分钟，不过因为桌椅解封，因此更容易找到座位。

“从现在开始，进入小贩中心不需要用合力追踪（TraceTogether）应用登记，桌椅也恢复回疫情前的样子，让我觉得更接近之前正常的生活。”