参与“新加坡家庭誓约” 表达对加强家庭关系的承诺和支持

（早报讯）相互倾听、腾出时间陪伴对方、表达爱与关怀，相互尊重、表达感激，在顺境和逆境中都相互支持……这六个对待家人的简单举动被列入“新加坡家庭誓约”中，鼓励新加坡人一同宣誓，表达对加强家庭关系的承诺和支持。

适逢“欢庆新加坡家庭年”，加强家庭及婚姻关系行动联盟（简称AFAM）今天（4月26日）推出了“新加坡家庭誓约”（SG Family Pledge）。

教育部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲在记者会上说：“我们了解家庭可能面对不同的挑战，外来因素可能会影响到家庭原本的和睦和快乐，家庭成员之间如果关系破裂，也可能带来其他问题，比如家长和孩子之间的关系开始疏远，严重的可能造成离婚或者是家庭暴力。”

她说：“通过加强家庭及婚姻关系行动联盟，社会及家庭发展部会与不同的社区伙伴研究，如何去针对家庭所面对的问题提出解决方案。我们也会通过新加坡家庭誓约强调，每一个人都能尽一份力，每一个人都能帮助建立坚韧及坚强的家庭。”

宗教团体对“新加坡家庭誓约”表示支持

本地不同宗教团体也对“新加坡家庭誓约”表示支持。锡克教咨询理事会主席莫敏吉星（Malminderjit Singh）说：“价值观如爱、尊重、关怀和支持，都是不同的宗教通用的。作为一名宗教团体的代表，我对誓约中所提倡的价值观感到非常欣慰。”

莫敏吉星指出，宗教团体可以在不同的宗教场合推广这些良好的家庭价值观。锡克教咨询理事会便在今年1月成立了探讨如何加强婚姻的工作小组，接下来将会为信徒举办婚姻和家庭讲座与工作坊，也将会训练更多婚姻辅导员。

新加坡道教总会特别委员陈贤达道长说：“家庭的和平与爱对于实现和谐和包容的社区至关重要。道教社群致力于尽一份力，支持巩固家庭的努力。”

公众从即日起可浏览https://go.gov.sg/ycf-pledge，参加“新加坡家庭誓约”。