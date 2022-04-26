图帮涉10亿元骗案商人潜逃 63岁男判监罚款

（早报讯）企图协助涉及10亿元骗案的商人逃出境，第三名被告被判坐牢12个月，及罚款6万元。

新加坡籍被告丁国楚（63岁）今天（4月26日）承认企图妨碍司法公正，以及抵触远程赌博发令的两项罪名，余项罪状交由法官下判时纳入考量后，被判坐牢12个月，及罚款6万元。由于被告无法缴交罚款，因此得坐牢多八周代替。

根据案情，商人黄有志（35岁）去年3月被控多项欺骗罪后，坊间流传他打算潜逃出境。计划主谋潘冠伟（32岁）听信谣言，隔月吩咐另一同谋余伟忠（37岁）打听帮人逃出境的方法，还保证给出5万元至10万元的酬劳。

余伟忠随后找丁国楚帮忙。丁国楚打给居住在马来西亚的两名朋友，其中一人提议从新加坡乘船到峇淡岛，再从峇淡岛偷渡至马国。

然而，潘冠伟迟迟联系不上黄有志，三人因此从未向黄有志提出这项潜逃计划。

丁国楚在2017年至2021年，协助远程赌博经营者收取非法万字票和多多的投注额，每月赚取1000元，甚至拉朋友“入伙”。

警方后来针对余伟忠和丁国楚涉及远程赌博的案件展开调查时，发现两人预谋帮黄有志弃保潜逃，还查出潘冠伟也参与其中。

另两共谋早前已认罪

余伟忠和潘冠伟早前已认罪，分别被判坐牢11个月和罚款2万元，及被判三个月监禁。

黄有志是Envy Asset Management（EAM）和Envy Global Trading（EGT）的董事，他涉嫌从2017年10月至2021年2月，欺骗约958名投资者投入逾10亿元到镍（nickel）贸易投资计划而被控。

他也涉嫌伪造电子文件、将数千万元转移到国外户头、用款项偿还购买豪车宾利和保时捷的部分费用等罪状。他目前以400万元保释在外，案展下个月10日进行审前会议。（人名译音）