洪月霞5月1日起担任公共交通理事会主席

（早报讯）现任官委议员、SISTIC主席洪月霞将于下个月1日接替理查德·马格纳斯担任公共交通理事会主席。她会在三年任期间带领由15名新旧成员组成的理事会，负责检讨我国公交车资等事务。

理查德·马格纳斯（Richard Magnus）是在上个月14日因心脏病逝世，享年77岁。他生前兼任多项要职，包括公交理事会主席、淡马锡关怀基金会创会主席和淡马锡基金会副主席。

根据交通部今天（4月26日）发的文告，交通部长易华仁已委任洪月霞担任主席。洪月霞去年1月获委为官委议员，目前担任SISTIC主席，同时也是新加坡理工学院和新加坡国立大学系统科学院的主席。在这之前，她在信息科技领域工作长达37年，曾于2001年至2003年以及2011年至2015年担任国际商业机器（IBM）董事经理。

交通部指出，洪月霞在私人、公共和服务领域经验丰富，她将接替马格纳斯带领公交理事会在确保公交车资负担得起的同时，保持公交系统的长期财务可持续性。

洪月霞在上任后的首个重要任务是带领理事会检讨新的公交车资调整方程式。理事会在今年最后一次使用现有方程式来计算车资调整幅度，之后会检讨方程式，并于明年公布结果。

交通部也同时公布公交理事会的新名单。15名成员由学术界、商界、基层组织和工会等代表组成，其中五人是新成员，包括新协立局长邱玉雯和交通工友联合会秘书长麦文伟。理事会的任期是三年。