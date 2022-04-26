挥拳扯发威胁踢肚 男子暴打孕妻监八周

（早报讯）不满妻子指他搞外遇，男子竟拳打怀孕37周的妻子，甚至挥刀威胁她，判坐牢八周。

新加坡籍被告严俊盛（27岁）今天（4月26日）承认一项蓄意伤人罪名，另一项刑事恐吓罪名交由法官下判时一并考虑。受害者是比被告大四岁，且当时身怀六甲的31岁女子。

事件发生在去年2月11日凌晨3时许。案情显示，被告载妻子到家楼下的停车场后，让她先下车回家，但妻子拒绝并指被告搞外遇。

妻子的指控惹怒了被告，他竟挥拳暴打妻子的脸和背部，还扯她的头发，甚至威胁踢她的肚子。

恫言丢刀妻急逃

夫妻俩回到家后，被告收拾行李想去找朋友，妻子却挡着门不让他离开。被告这时拿起菜刀恫言：“我把刀丢过去，你想死，对吗？”

妻子吓得逃离住家，并到医院求诊。医院的报告显示，她的头部及头皮疼痛，手部擦伤，所幸胎儿没有受影响。

妻子当天下午到警局报警。庭上没有揭露两人是否仍是夫妻。

根据2020年生效的修订版《刑事法典》，若受害者与嫌犯存在亲密关系，嫌犯将罪加一等，可面对的惩罚是有关罪名最高刑罚的两倍。

控方指出，两人之间的亲密关系影响了受害者自我保护的能力，因为两人住在同一个屋檐下，她又怀着被告的孩子。

尽管被告没有攻击受害者的腹部，但受害者处于妊娠晚期，被告的行为仍对胎儿造成风险。而且事件发生在车内的狭窄空间，受害者也较难逃避被告的攻击。

代表律师求情时表示，被告当时的行为与他的性格不符，而暴打事件只发生一次，再也没有第二次。律师也指受害者的伤势不严重，恳请法官判被告坐牢六周即可。

法官同意被告须得加重惩罚，但也考虑到被告决定认罪，最终判他八周监禁。（人名译音）