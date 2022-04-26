诬告男友家有“武器库” 女子报假案监10周

（早报讯）怀疑男友劈腿，女子恼羞成怒故意匿名向警方谎报男友持有枪械，还和友人走私危险武器，甚至指他们家中有“武器库”，害两人被警方上门突击搜查和审问。

被告林敏（译音，28岁）面对两项报假案的控状，她原本在去年1月认罪，但在判刑前突然反悔。案件后来展开审讯，法官判她罪成，今天（4月26日）判她坐牢10周。她不服所判，对此提出上诉。

根据控方的结案陈词，被告在2018年至2019年5月，与一名男子交往。

男友在2019年5月25日，与家人和两个朋友同游泰国曼谷，包括一名女性朋友。被告得知后，怀疑男友劈腿，两人为此激烈争吵。

同年5月27日和28日，被告连续两天匿名上警方网站谎报男友曾表明持有枪械，还指他和朋友家中有“武器库”。

被告也谎称，男友和友人非法走私武器转售他人，并在新马两地干下不法勾当，他们“对社会构成威胁”，更附上男友和他朋友的住址。

警方接到通报后，迅速上门突击男友和友人的住家，但并未搜出任何武器。

辩称见男友和友人把玩武器

被告抗辩时称，她曾目睹男友和友人把玩一些武器，并把装有武器的盒子交给其他人，男友也曾称自己持有枪械。

不过，控方反驳指，被告没有提供确凿的证据，而且被告曾向警方坦承犯案，她与男友的对话记录也显示她曾多次恐吓要向警方举报男友，可见她有明确的动机。

控方：开新邮址匿名举报

控方也指，被告创建新的电邮地址，并在网页上开启“隐形浏览模式”（Incognito mode）后，才到警方网站匿名举报，显然是为了逃避追查。

控方训斥，被告为了私仇报假案，导致警方出动超过20名警员展开调查，浪费公共资源，而且被告预谋捏造故事，对无辜的人做出严重的指控，罪责和造成的伤害相当重。

法官：明显缺悔意

律师则指，被告案发时患有持续性抑郁症，她当时只是一时反常作出这样的举动，但她即将大学毕业，而且再犯率低，恳请法官判她缓刑监视。

法官反驳指被告明显缺乏悔意，根本谈不上改造潜能，最终判她坐牢10周。