王乙康：户外人多也最好戴口罩 应保留合力追踪应用或便携器

（早报讯）防疫安全管理措施今天起进一步松绑，卫生部长王乙康提醒民众在室内戴好口罩，在人潮拥挤的户外场所也最好戴口罩。同时，民众也应保留合力追踪应用和便携器。

王乙康今晚（4月26日）在面簿贴文说，我国今天进一步放宽防疫措施，是个重要的里程碑。

他提醒民众在进行日常活动时，在室内场所仍须戴上口罩，若是到人潮较多的户外地点，最好也戴口罩。符合疫苗追加剂接种资格的民众也应前去接种。民众在和感染重症风险较高者如祖父母碰面时，应先进行冠病检测。

王乙康也说，虽然下来可能不会经常用到合力追踪（TraceTogether）应用或便携器，但民众不应把它删除或丢弃。

我国今天起把DORSCON疾病应对级别从橙色下调至黄色，也大幅度放宽防疫措施，社交聚会人数不再受限，公众无论戴口罩与否、不论室内或户外都不必保持安全距离。公众在进入多数场所如购物商场、宗教场所、超市等，不必使用合力追踪应用或便携器登记。