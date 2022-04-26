陷电脑技术支持骗局 154人损失710万元

（早报讯）技术支持骗局卷土重来，今年1月以来有154人受骗，涉及金额高达710万元。

新加坡警察部队和新加坡网络安全局今晚（4月26日）出联合文告指，近日假借协助受害人解决电脑或无线网络问题的技术支持骗局卷土重来。自今年1月以来，已有154人被骗了710万元。

骗子通常通过两种方式行骗

第一种方式：受害人的电脑浏览器出现弹出式窗口，上面的警示信息指电脑遭攻击，要求受害人联系如微软等的软件供应商，并提供了协助热线。这个号码通常是+653159（XXXX）的形式，受害人误以为这是真的本地协助热线，但实际上与他们的通话的是假扮技术人员的骗子。

第二种方式：受害人接到陌生电话，骗子冒充是新电信等网络服务供应商，声称受害人的无线网络遭黑客攻击，因此前来协助。骗子有时冒充警员或网络安全局调查员，声称受害人的银行户头出现可疑转账，甚至利用改号欺诈方式，用类似investigation@csa.gov.sg的电邮发送假的验证电邮给受害人。

通过这些手段，骗子会进一步要求受害人下载如Teamviewer、Ultraviewer或AnyDesk等远程控制软件，并要求受害人利用电脑登入网上银行、或提供他们的信用卡、借记卡、一次性密码等信息，再利用远程控制软件从受害人的银行户头、或银行卡中转钱。

在一些案件中，骗子假装这是核实程序的一部分，要求受害人扫码在钓鱼网站上伪造的Singpass二维码，受害人扫描及授权后，实则已在不经意的情况下让骗子利用自己的信息创建了加密货币电子钱包，并利用这些电子钱包进行非法转账交易。

当局提供公众，网络服务供应商或政府机构不会通过手机或自动语音电话，索要网络银行登入权限，或要求公众支付费用。

登出账户关闭电脑避上当

若公众怀疑自己陷入类似骗局，应立刻卸载所有被指示安装的软件，登出自己的账户，并关闭电脑阻止对方进一步行动；公众也应立刻通报银行，更换自己的银行资料，并移除户头中未经授权的收款人，并且立刻报警。

为避免坠入类似骗局，公众应对前面带有“+”的电话号码保持警惕，避免接听或遵从来电者的指示；不要遵从对方要求安装软件的指示，不允许对方操作电脑，也不要登入网上银行；有疑问时，立刻向官方验证真伪。在登录Singpass应用时，应再三检查，若有可疑，就不要授权登入。

公众若察觉Singpass出现可疑交易，应拨打6335 3533通报，并重新设置密码。公众可上网www.scamalert.sg，或拨打反诈骗热线1800-722-6688，了解更多防范骗案信息。此外，公众也可拨警方热线1800-255-0000，或上网www.police.gov.sg/iwitness，向警方提供诈骗线索，所有资料都将保密。