三人困十里广场电梯内 民防滑轮绳索解救

（早报讯）三人受困十里广场电梯中，民防人员利用滑轮装置、梯子及电动升降器帮助三人脱困。

这起事件发生在今天（4月26日）傍晚5时10分，地点是武吉班让附近兀兰路1号的十里广场。

新加坡民防部队在面簿专页贴文表示，拯救人员抵达现场时，发现电梯卡在两层楼之间，有三人受困其中。

由于无法恢复电梯的电力，民防部队动员灾难拯救队（DART）到场展开救援。

灾难拯救队人员在四楼设置了滑轮及绳索系统，好让两名救援人员可沿着绳索下降至电梯处，通过电梯通道口进入电梯内。

拯救人员为每位被困者系上安全带后，利用梯子将他们从电梯内救出。拯救人员再利用电动升降器（Power Ascender），将三名被困者逐一送到安全地点。

根据现场照片显示，其中一名受困者身穿T恤短裤及黑色拖鞋，在佩戴安全帽及穿戴安全带的情况下，由升降器升至安全地点。

三人被救出后，救护人员也在现场查看三人的伤势，但他们都拒绝送院。