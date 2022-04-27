八旬嫲困火海 三警英勇救人

（早报讯）办案时得知附近有火患，三名年轻警员第一时间赶到现场，获悉86岁阿嫲受困失火单位二楼时，不假思索冲上楼把阿嫲救出来。

这起火患发生在4月16日傍晚约6时10分，地点在杨厝港一带的一间有地私宅。

隶属实龙岗邻里警局的陈玮杰警曹（27岁）、钟骐隆警曹（21岁）和阿姆如警员（Muhammad Amru Bin Adb Rahman，21岁），当时正在失火地点附近处理另一起案件，三人接到消息后马上前往现场。

陈玮杰说，警员在火患现场的主要工作是疏散人群和封锁现场，三人赶到现场时，失火单位的住户慌张地向他们求助，说他们的阿嫲还在屋子里。“当时情况紧急，出于本能反应，我们立刻进入屋子救人。”

钟骐隆警曹和阿姆如警员都是国民服役人员，前者即将在下个月退役，后者第一次执勤就遇上这起火患。

看到“前辈”奋不顾身变勇敢

阿姆如说，看到滚滚浓烟之初，心中十分害怕，但看到两位“前辈”奋不顾身时，自己也变得勇敢起来。

三人进入失火单位后，阿姆如负责在地面层看守，陈玮杰和钟骐隆则上楼救人。

陈玮杰绘述说：“二楼的一个房间起火，滚滚浓烟非常呛鼻，能见度也很低。我们尝试呼叫阿嫲，但很快就感觉呼吸困难，只好退回一楼喘口气，再回到二楼救人。”

在千钧一发之际，陈玮杰隐约看到步履蹒跚的老妇，于是赶紧上前把她扶下楼，移交给到场的民防人员。

阿嫲看到他们松一口气

历时“两到三分钟”的救援过程可说惊险万分，受困阿嫲看到他们时的神情，也让陈玮杰毕生难忘。“阿嫲原本一脸惊恐，看到我们时明显松了一口气。”

三人顺利救出阿嫲时已经满脸灰烬，而且也因吸入浓烟稍有不适，但他们过后还是继续和其他到场支援的警员一起疏散居民、维持秩序。

“我们只做了该做的”

担任巡警六年的陈玮杰说，他曾多次到火患现场支援，这次印象最深刻。“身为警察，我们的职责是保护公众的生命和财物。我们这次只是做了我们应该做的。”

第一天出勤就遇上这等经历，阿姆如说自己从中学习了很多，是难得又宝贵的经验。

民防部队受询时说，民防人员到场后用压缩空气泡沫背包和水管将火势扑灭，一人被送往中央医院治疗。

据了解，86岁的老妇目前情况稳定，没有大碍。