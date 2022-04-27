（早报讯）美国科技股大跌或将波及亚太股市今天（4月27日，周三）的交易情绪，美国企业盈利好坏参半促使市场关注经济增长将放缓。

海峡时报指数昨日下跌0.53％至3322.05点，因市场谨慎对待加息与滞胀风险、业绩出炉前的不确定因素以及区域市场的波动，海指期货显示今天海指开盘将下跌。

纽约股市的纳斯达克指数昨日大跌3.95％，道琼斯指数和标普500指数也分别猛跌2.38％和2.81％。纽约三大股指的期货目前小幅涨跌。

悉尼、首尔和东京股市今早开盘至今分别挫跌1.13％、1.69％和2.02％。股指期货显示，这些股市以及多数亚太股市今天开盘都将下跌。

周三可关注的股票：

1.吉宝企业（Keppel Corp）与胜科海事（Sembcorp Marine）今早开盘前宣布签订吉宝岸外与海事业务和胜科海事的合并协议，这将创造出一家全球领先的岸外可再生能源、新能源和洁净岸外与海事方案公司。合并时根据吉宝岸外与海事和胜科海事的企业价值对等（50：50）比例进行，吉宝岸外与海事将支付5亿元现金给吉宝企业。合并交易完成后，吉宝企业和胜科海事的股东分别将持有合并后公司的56％和44％股权。

文告指出，吉宝岸外与海事的遗留钻油台（legacy rig）和相关应收账项，将不会是合并计划的一部分，而是将脱售给一家独立的“资产公司”，并将有其他投资者持有资产公司的90％股权，吉宝企业持其余10％股权。

它们今早开盘前分别要求股票暂停交易。吉宝企业昨日股价跌0.45％，闭市报6.66元；胜科海事昨日股价大涨7.38％，闭市报0.131元。

2.星狮地产信托（Fraser Centrepoint Trust）上半年每单位派息同比增2.3％至6.136分，可派发收入同比增3.3％至1亿零441万元，净房地产收入同比增3.8％至1亿3048万元，总营收同比增1.5％至1亿7619万元。它将在5月30日派息，股票注册截止日期是5月9日。

信托今早开盘前发布业绩时指出，上半年总营收增加是因为亚洲零售基金（ARF）的全面营收贡献，部分被脱售房地产而损失的营收贡献抵消。信托负债率33.3％，零售资产组合的租用率上升至97.8％。

星狮地产信托昨日股价涨0.83％，闭市报2.44元。

3.ESR房地产投资信托（ESR-REIT）第一季每单位派息同比跌9.6％至0.723分，可派发收入同比增2.1％至2930万元，净房地产收入同比跌10.4％至3950万元，总营收同比跌1.2％至5960万元。第一季每单位派息下跌是因为发股集资使单位数量扩大，而净房地产收入下跌主要因为全球能源价格上涨以及较高电力需求导致公用事业成本大增。

ESR-REIT昨日股价持平于0.42元。

4.新科工程（ST Engineering）的美国独资子公司ST Engineering Urban Solutions USA Inc.发行7亿美元五年期票据和3亿美元的十年期票据，前者票息率3.375％并在2027年5月5日到期，后者票息率3.75％并在2032年5月5日到期。它预期在5月5日发行这些票据，票据将在5月6日于新交所挂牌。

新科工程昨日股价跌2.41％，闭市报4.05元。

5.丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust）昨晚发布业绩，第四季每单位派息同比增加5.8％至3.49分，可派发收入同比增27.7％至9033万元，净房地产收入同比增35.3％至1亿2420万元，总营收同比增35.5％至1亿6409万元。派息日是6月15日，股票注册截止日期是5月6日。

丰树工业信托2021/22财年全年每单位派息增加10.0％至13.80分，可派发收入增加18.8％至3亿5090万元，净房地产收入增34.5％至4亿7198万元，总营收增36.4％至6亿1006万元，主要由美国数据中心的贡献带动。

丰树工业信托昨日股价涨0.83％，闭市报2.44元。

6.昇菘集团（Sheng Siong）昨天闭市后发布的2022财年第一季业绩显示，首季净利同比上扬13.9％至3520万元。在新店和同店销售推动下，第一季营收增加6％至3亿5800万元，毛利润率因此上升至28.7％。昇菘披露，集团计划在未来三到五年内，每年增设三到五家超市。

昇菘集团昨日股价持平于1.53元。

7.吉宝基础设施信托（Keppel Infrastructure Trust）计划发行2亿5000万元的票据，票息率4.11％，发行价是本金的100％。这批票据预期在5月5日发行，将在2027年5月5日到期。

吉宝基础设施信托昨日股价持平于0.555元。

8.胜宝工业信托（Sabana Industrial REIT）的股东在昨日举行的常年股东大会上，否决了委任委任陈伟强（译音，Chan Wai Kheong）为独立非执行董事的议案。这相信是本地挂牌信托首次有董事的委任被股东否决。陈伟强在董事会服务已将近11个月，如今议案被股东以77％反对票否决，董事会只剩下两名独立董事，须寻找多一名。信托是否该召开特别股东大会寻求批准委任新董事，还是先引进董事会再等到下次常年股东大会寻求股东批准，股东已经以投票表明看法。

胜宝工业信托昨日股价持平于0.450元。

9.昨日暂停交易的新交所主板公司APAC产业（APAC Realty）昨日闭市后要求股票恢复交易。它前天闭市报0.805元。

APAC产业前天闭市后透露，摩根士丹利亚洲私募股权基金（Morgan Stanley Private Equity Asia，简称MSPEA）已签约将以1亿2950万元收购APAC产业的59.8％股权，每股购价为现金0.61元。收购者因此按规定宣布将向APAC产业其余股东提出无条件全面收购献议，每股收购价是现金0.57元（每股4分终期股息除权后），这比上周五闭市价0.815元低30.1％。

MSPEA是向总部设于新加坡的私募基金北星集团（Northstar Group）在开曼群岛注册的子公司Asia Pacific Realty Holdings Ltd购买这批股权，因此成为APAC产业的最大股东。