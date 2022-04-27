吉宝岸外与海事和胜科海事合并案敲定 吉宝企业将持合并公司56％股权

（早报讯）吉宝企业（Keppel Corp）与胜科海事（Sembcorp Marine）宣布签订吉宝岸外与海事业务（Keppel O&M）和胜科海事的合并协议，这将创造出一家全球领先的岸外可再生能源、新能源和洁净岸外与海事方案公司。

它们在今早（4月27日）开盘前宣布消息指出，合并是根据吉宝岸外与海事和胜科海事的企业价值对等（50：50）比例进行，吉宝岸外与海事将支付5亿元现金给吉宝企业。合并交易完成后，吉宝企业和胜科海事的股东分别将持有合并公司的56％和44％股权。

双方的联合文告指出，吉宝岸外与海事的遗留钻油台（legacy rig）和相关应收账项，将不会是合并计划的一部分，而是将脱售给一家独立的“资产公司”，并将有其他投资者持有资产公司的90％股权，吉宝企业持其余10％股权。

吉宝岸外与海事和胜科海事将通过保留和吸引岸外与海事工程人才来保持运营实力，同时与工会接触，以解决与合并公司有关的劳工问题。

合并计划仍有待获得各个监管批准，并预计将在2022年第四季提交给各自的股东批准。

文告还说，吉宝企业将向股东派发合并公司的46％股份，并保留10％的股份，这些股份将被放在一个独立的账户中。在这次派发股份后，淡马锡（Temasek）将持有合并公司的33.5％股份，成为合并公司的最大股东。

吉宝企业与胜科海事今早开盘前分别要求股票暂停交易。吉宝企业昨日股价跌0.45％，闭市报6.66元；胜科海事昨日股价大涨7.38％，闭市报0.131元。