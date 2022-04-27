陈诗龙：劳资政三方将助雇员适应职场转型

（早报讯）劳资政三方伙伴将通过提升本地雇员的技能、在转型期加强对雇员的保护以及继续维护相互信任和相互支持，协助雇员适应职场转型。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生今早（4月27日）发表他担任人力部长后的首个劳动节献词中指出，过去两年抗疫过程中，劳资政三方的主要任务是保障人民的生计。劳资政三方也迅速和果断采取行动，平衡雇主和雇员的利益，包括为企业提供及时的薪金建议，以及推出多项政策保障就业机会。

与此同时，疫情也加速工作转型的步伐，陈诗龙因此呼吁企业和雇员应重新思考和调整工作方式，在其中劳资政三方伙伴也会给予协助。

全国职工总会就已成立超过800个公司培训委员会协助企业推动转型计划，并通过更高的薪金、福利和就业前景，与雇员分享转型的硕果。渐进式薪金模式将确保没有雇员会被落下。当局将在接下来10年内继续落实低薪员工劳资政工作小组的建议，扩大渐进式薪金模式，让每10名低薪雇员就有九人能受益。

陈诗龙也说，平台员工咨询委员会也已同两万名平台员工接触，将检讨如何强化对这类雇员的保障。公平雇佣指导原也将纳入法律，以遏制职场歧视行为。

最后，劳资政三房也将继续指出企业和雇员转型至新的工作模式，包括在今年年底前让灵活工作安排劳资政标准涵盖本地四成的雇员。