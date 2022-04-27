含违禁成分 两款保健产品被令停售

（早报讯）两款标榜可改善性功能或减肥的网售产品含违禁成分，不当服用可能引起心脏病和中风等严重不良反应，卫生科学局吁请民众切勿购买及服用。

卫生科学局今天（4月27日）发文告说，这两款产品是“AK-II Phenomenal King”和“Premium Pro S Flash”。前者含有明显过量的壮阳成分他达那非（tadalafil），后者含禁药西布曲明（sibutramine）。

文告指出，卖家把“AK-II Phenomenal King”标榜为改善性功能的天然产品，声称不含动物成分、兴奋剂，也不会引发副作用。

经检验，当局发现这款产品的他达那非含量，是一般用量的多达60倍以上。该成分是用来治疗男性勃起功能障碍的药物，不当服用可增加心脏病、中风、心悸和心率不齐等不良反应的风险，对于患有心脏相关疾病等特定人群更会构成严重风险。

当局也接获消费者通报，指服用“Premium Pro S Flash”后出现心率加快、失眠和恶心的症状。这款产品标榜具减肥功效，含红参和红鼠尾草等天然成分。

这款产品以粉红色或白色胶囊出售，而且并未清楚说明两种胶囊应同时或分开服用。这类缺乏服用说明和生产信息的产品，加上具误导性的营销说辞，显示产品来源并不可靠。

这两款产品之前在网络购物平台Carousell、趣天网（Qoo10）、Lazada和虾皮（Shopee），以及社交媒体平台面簿售卖。

卫生科学局已对商家发出警告，并下令所有卖家立即停售这两款产品。该局也提醒民众，若服用这两款产品后感到不适，应征询医生意见。