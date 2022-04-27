新加坡生态基金已拨逾660万元 支持105个环保项目

（早报讯）从升级再造旧衣服到社区农场计划，新加坡生态基金设立约一年半来已为105个项目拨款超过660万元，推动创新的可持续发展项目。

新一轮提案征集活动将于来临的星期天（5月1日）展开，其中为较小型的社区项目推出的“萌芽”（Sprout）资助类别将全年开放申请，鼓励更多小型项目申请这个最多1万元的资助。

永续发展与环境部长傅海燕今天（4月27日）在社会企业City Sprouts的永续中心（Sustainability Centre）启用仪式上，做出上述宣布。

这家能为可持续科技提供试验地的永续中心，是新加坡生态基金（SG Eco Fund）首个征集活动支持的计划之一。

来临的提案征集活动中，主要类别的申请期限将从原来的两个月延长到四个月。

主要类别专为须要1万元至100万元资助的项目所设。今年起，这个类别的申请日期每年会固定在5月1日至8月31日。

傅海燕说，这些改变可协助民众和组织预先规划项目，把想法转化为行动。

她指出，随着我国朝更绿色和低碳的未来发展，生活、工作和娱乐方式都须作出改变。“若要确保这个转变是具包容性的，我们必须为即将到来的变化建立新的社会契约。每一个人、每户家庭、每个组织和企业，都能在绿色转型中发挥作用。”

有意申请新加坡生态基金的公众可从5月1日起，到www.mse.gov.sg/sgecofund提交申请。