金管局一年半内开罚274万元并定罪七人

（早报讯）新加坡金融管理局在2020年7月到去年12月的18个月里，向违例的金融机构和人士共开出274万元罚款，并把七人定罪。

金管局开出的274万元罚款，有15万元是民事罚款，其余259万元是销案罚款。后者主要涉及触犯反洗黑钱（Anti-Money Laundering，简称AML）及反恐融资（Countering the Financing of Terrorism，简称CFT）条例。金管局在这段期间一共发出20项禁令。

金管局于周三（4月27日）发布这份执法行动报告。这是当局于2016年成立专属执法部门后，第三次公开执法行动数据。

在这一年半里，金管局完成调查的平均时间也减少。刑事案件的调查时间从24个月减少至九个月，民事罚款案件则从26个月减少至19个月。这是同第二轮的执法行动期（2019年1月至2020年6月）做比较。

金管局执法局司长包佩玉在报告中指出，当局不单是以调查时间来衡量有效程度，因为完成调查所需的时间取决于好几个因素，例如个别案件的性质。尽管如此，刑事和民事案件的调查时间在过去几年有所缩短，说明了当局致力于采取快速的执法行动。

此外，当局首次在报告中发布一些在调查中的案件的最新进展。这些案件的调查时间一般上较长，因为涉及多名嫌疑犯、案件较复杂，或必须寻求外国监管机构的协助。

这四起列在报告并在调查中的主要案件，涉及来宝集团（Noble Group）、凯发集团（Hyflux）、美鹰酒店信托（Eagle Hospitality Trust），以及汇迅资产管理（Hui Xun Asset Management）。