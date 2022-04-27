本地股市周三早盘微跌0.09%

（早报讯）尽管华尔街股市和中国股市近期出现震荡，但随着中国央行和国家主席习近平发声安抚市场情绪，香港和中国股市今天（4月27日）早盘回涨，本地股市早盘也止跌，进入横摆状态。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数微跌2.9点或0.09%，报3319.15点，盘中最高点是3322.85点，最低点3308.03点。

海指成分股12只上扬，12只下跌。领涨的是丰益国际（Wilmar International）和新翔集团（SATS），前者起1.39%，报4.39元，后者起1.09%至4.65元。

领跌的是丰树商业信托（Mapletree Commercial Trust）和扬子江船业（Yangzijiang Shipping），前者跌2.09%至1.87元，后者跌1.67%至0.885元。

区域股市方面，中国和香港股市回弹。深圳股市起1.31%，上海股市起0.38%，香港股市起0.13%。

随着中国股市连日震荡，官方也一再发声安抚市场情绪。

中国人民银行官网昨天在股市开盘前刊登相关负责人接受媒体采访的发言，指央行关注到近期金融市场出现一些波动，“主要受投资者预期和情绪的影响”；当前中国经济基本面良好，经济内生增长潜力巨大。

此外，中共总书记习近平昨天主持召开中共中央财经委员会会议也强调加强基础设施建设。市场预料这将提振因防疫封控而受到打击的经济。

市场预期美国联邦储备局将加大货币收紧力度，也继续影响投资者情绪。

野村（Nomura）在一份报告中表示预计联储局将在5月政策会议上加息50个基点，这将是自2000年5月以来首次以这样的幅度加息，反映出将政策正常化的紧迫性提高。

“会后声明和鲍威尔主席在新闻发布会上的讲话可能会为加息75个基点敞开大门，但我们认为现在明确表示支持这么做还为时过早。”

野村预计鲍威尔将通过重申近期对通胀和劳动力市场过热的担忧，来维持联储局的鹰派立场。