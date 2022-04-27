涉三年内受贿逾5万元 前常驻技师被控

（早报讯）被指在三年内收取七家分包商多达5万多元贿款，协助促进对方有关盛港预购组屋项目的评估，盛裕集团子公司前常驻技师被控上庭。

被告邵坤通（59岁）案发时是盛裕集团属下Surbana Site Supervisors私人有限公司的常驻技师（Resident Technical Officer），但目前已不受雇于该公司。

被告今天（4月27日）面对九项防止贪污法令的控状，指他在2018年至2021年间，接受八人的贿赂，共计5万零500元。

这八人来自七家分包商，其中一家公司的董事和一名职员涉嫌在两年内五度贿赂被告共1万1000元。另一家公司的董事则被指在两年内九次行贿，共计2万2500元。

被告接受贿赂以协助促进这些分包商在盛港预购组屋项目Rivervale Shores的评估，避免评估结果不利。

被告在庭上表示有意认罪，法官将案件展期至6月10日让他认罪。被告目前以8万元保释在外，庭上未揭露涉嫌行贿的八人是否会被控上庭。

盛裕集团对此发表声明说，集团向来致力于维持最高的诚信标准，并且严正看待这起事件，尤其是公司已取得ISO 37001反贪管理系统标准的认证。事发后，集团积极配合当局调查，并采取适当的行动，包括提醒职员有关“不收礼”的政策和遵守行为准则。

资料显示，坐落在盛港东通道、毗邻实龙岗蓄水池的Rivervale Shores预购组屋，是在2017年8月的预购组屋销售活动首次推出，16座组屋共有2500个单位。