男子开宝马占德士车道 猛推保安摔倒被控

（早报讯）男子被指不顾保安指示，驾驶宝马轿车企图切入商场德士车道，甚至下车推倒保安员导致对方手掌骨折，被控蓄意重伤他人的罪名。

事件发生在去年11月6日早上11时48分许，地点是诺维娜大华广场（United Square）的德士站。

被指驾驶宝马轿车的新加坡永久居民王麟（41岁），今早（4月27日）被控一项蓄意重伤他人的罪名。受害者是56岁的保安人员普拉卡什（Prakash S/O Govindan Damodaran）。

保安业雇员联合会今年2月针对此事在面簿贴文，指一名男子驾驶宝马轿车企图违例切入商场的德士车道，保安员上前阻止时，男子涉嫌对他施暴。

根据控状，原籍中国的被告猛推受害者的胸膛，导致对方往后跌，结果左手掌骨折。

保安业雇员联合会也在贴文表示，男子随后驾车离开现场，保安员决定报警处理。

据悉，保安员受伤后三个月仍在家养伤。他也寻求保安业雇员联合会协助，希望可以对肇祸者采取行动。

被告今早出庭时未表态是否会认罪。代表律师表示，将先申请调阅电眼画面，才作出相关陈述。

被告目前以1万2000元保释在外。案展三周后（5月18日）再度过堂。

蓄意重伤他人罪名若成立，被告可面对最长10年监禁，外加罚款或鞭刑。

警方昨天发文告表示严正看待凌辱和虐待保安员的事件，触犯者将依法处置。（人名译音）