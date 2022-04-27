企图强奸女乘客案 私召车司机判无罪

（早报讯）被控企图强奸酒醉女乘客，私召车司机今早（4月27日）被判无罪释放，法官下判时指出，女乘客虽喝醉，但客观表现令司机有理由相信是你情我愿。

这起事件发生在2018年5月19日凌晨4时46分前，地点是巴西立惹兰罗央勿刹一带，已婚被告陈耀新（48岁，译音）被指企图强奸、非礼和性侵一名19岁女郎。

案发时，被告是名销售经理，兼职当私召车司机，他不承认三项控状，称双方是你情我愿。

案经由审讯后，法官今早发表裁决时说，女乘客不记得事发过程，因此只能透过被告车上的行车记录器语音、酒吧电眼画面等，来观察女乘客喝醉的程度。

无可否认的是，女乘客当晚喝了五杯啤酒，但法官指单凭喝醉，不足以断定女乘客事发时，没能力同意跟被告发生性行为。

法官指酒吧电眼画面显示，女乘客走路虽不稳，但她在酒吧外拒绝友人送她回家，不断强调自己很好，之后乘搭被告的车抵达公寓时，也翻找钱包想付钱，并称还没准备好下车。

这些行为均反映女乘客对周遭情况知情，再者当晚女乘客情绪激动，曾一度捶胸和用头去撞车窗，但在被告要求她停止时，她也照办。

“除了口头上同意，（女乘客）的许可也可以通过其他方式表达。”

法官认为，被告自始至终阐述的事发过程一致，而客观来看，从女乘客的表现行为可判断她同意跟被告发生关系，包括能适时和合理回应被告的问题。

有鉴于此，法官认为被告有充足的理由相信对方是清醒表态，指控方举证不足，未“排除合理性怀疑”，判被告无罪。