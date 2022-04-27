打败泰国好手王高伦 骆建佑晋级亚锦赛次圈

（早报讯）以赛会六号种子身份参赛的我国头号男单骆建佑，在亚洲羽毛球锦标赛男单首圈就碰上实力不俗的泰国好手王高伦，最终以2比1获得晋级资格。

25岁的骆建佑与23岁的王高伦年龄相仿，两人在巡回赛和东运会都有交手过。世界羽联没有把东运会的战绩记录在巡回赛的交手纪录中，因此在本场比赛开始前骆建佑两战两胜王高伦，一场是去年在世锦赛封王的时候，另一场则得追溯到2014年的国际挑战赛。

在这场耗时58分钟的比赛中，骆建佑首局以21比16迅速拿下，但第二局在5比1领先时被对手追平比分，随后一直处于苦苦追分的劣势中，15比21被扳回一城。

决胜局，两人互有攻守，双方比分交替上升。骆建佑13比17落后中稳住阵脚一分一分追，打出一波8比0得分潮，拿下最终胜利。他明天将迎战渡边航贵（日本）和帕那林（哈萨克斯坦）之间的胜者。

在早上进行的比赛中，男单爆出不少冷门，以头号种子兼卫冕冠军身份出战的桃田贤斗与印度尼西亚的奇科激战三局，最终21比17、17比21、7比21遭逆转，无缘晋级。

奇科接下来的对手是香港的李卓耀。

在同个小区的赛程中，近来状态不俗的五号种子、印度小将叻斯亚·森也惨遭黑马以21比12、10比21、19比21逆袭。打败他的是22岁的中国球员李诗沣。李诗沣接下来将与台湾好手王子维争夺复赛资格。

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