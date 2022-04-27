休旅车撞车翻覆 司机乘客爬窗逃

（早报讯）休旅车与汽车在路口相撞后翻覆，休旅车司机与乘客从车窗和天窗逃出，一人晕眩在车内，共五人受伤送院。

这起车祸发生在昨天（4月26日）下午约2时24分，地点在淡马锡道（Temasek Avenue）和莱佛士道（Raffles Avenue）的交界处。

有目击者昨日在面簿贴照片，指一辆黑色七人座的丰田休旅车与白色汽车相撞后侧翻，大批民防及医护人员到场。当时疑有人受困车内，众人尝试将翻覆的休旅车抬起。

记者今早（27日）联系上休旅车司机阿兹兰（42岁，自雇人士），他受访称自己从事载送服务，事发时载着四名从国外到本地公干的男女乘客，从滨海湾金沙酒店前往新达城，岂料途中遇车祸。

黑色休旅车事发后被拖走。（刘启成摄）

“乘客要到新达城开会，车子在路口与右转的白色汽车相撞。当时车上窗口的玻璃已碎裂，我用脚踢破驾驶座车窗后爬出去，一名女乘客跟着我逃出，另外两名乘客也踢破车顶的天窗逃生。”

然而，一名坐在最后排的女乘客疑因撞击力太大而晕了过去，直至民防人员抵达后将她救出。

警方受询时证实此案，指年龄介于36至47岁的司机、两名男乘客及两名女乘客在意识清醒的情况下送院治疗，案件仍在调查中。

民防部队将两名伤者送往中央医院，另外三名伤者送往莱佛士医院救治。