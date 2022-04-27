准律师考试作弊事件有反转 高庭撤销庭令公开作弊者身份

（早报讯）准律师在专业考试中作弊事件出现反转，高庭法官改变早前裁决，谕令公开六名作弊者的名字，希望他们能坦然地在众人面前正视自己所犯下的错误。

朱汉德法官今早（4月27日）在内堂听了双方陈词后，决定批准总检察长的申请，撤销原本不公开名字与存档资料的庭令。

法官在口头裁决中解释，他当初决定不公开作弊者的名字，原本是以为这有助于他们“平静”地度过这个事件，但他现在认为，让他们坦然地面对大众是更好的选择。

今天的内堂聆讯结束后，高庭也发出法官的书面裁决，判词中列出六人的名字，分别是Monisha Devaraj、Kushal Atul Shah、Sreeraam Ravenderan、Lynn Kuek Yi Ting、Matthew Chow Jun Feng和Lionel Wong Choong Yoong。

《联合早报》日前报道，有六名准律师原定于本月13日到高庭出席申请律师执业资格的聆讯，宣誓成为正式律师。不过，总检察长投诉这六人在参加2020年的律师专业考试时作弊，有失律师专业应有的诚信，为此要求暂不让他们取得律师资格，获得高庭批准。

法庭当时接受总检察署的建议，让其中五人延迟半年再申请当律师，第六人则延迟一年，目的是希望他们能用这段时间反省过错。为了不让他们日后受到歧视，法官也决定不在书面判词揭露六人的名字，同时谕令封闭相关的法庭档案资料。

目前，本地法律毕业生必须通过称为“Part B”的新加坡律师专业考试，以及到律师事务所接受半年培训，并且在总检察长、新加坡律师公会和新加坡法律教育学院这三个单位的同意下，才能取得执业律师的资格。

这是总检察长首次因准律师在考试中作弊，而反对他们取得执业资格。总检察署透露，另有五人在2020年的专业考试中作弊，总检察长仍在考虑这五人的执业资格申请，但没有提供更多详情。