开警车打瞌睡撞伤两女 女警坐牢三个月吊照五年

（早报讯）女警雨中开车打瞌睡，在南洋理工大学巡逻时撞倒两名女大学生，导致她们重伤骨折。

肇事女警曹长诺丽玛瓦蒂（Norimawati Binti Abdullah，31岁），事后承认一项驾驶时未顾及其他公路使用者安全，导致他人重伤的罪名。她在今早（4月27日）被判坐牢三个月，驾驶执照吊销五年。

这起车祸发生在去年1月1日傍晚6时20分许，地点是南洋理工大学校园内。受伤的两名女大学生分别是唐楚乔（24岁）及田婷（25岁）。

被告在南洋邻里警局工作八年，在本地也有大约九年的驾驶经验。

根据案情，案发时下着细雨，被告开着警车，与另外两名警员在校园里执行巡逻任务。警车来到斑马线前的时候，两名伤者刚好撑伞过马路，被告却在这时打瞌睡，完全没注意到前方的路况，也未及时减速。

在警车里的其他警员见状，急忙大喊，她才惊醒猛踩刹车器，可是为时已晚。两名女大学生当场被撞，其中唐楚乔更落在挡风镜上，跟着被震落在两三米外的马路上。

被告事发时佩戴的随身摄像器捕捉了案发过程。根据庭上播出的摄像器画面，车祸发生后，被告与同事立刻下车给予援助，被告通知了上司，也电召救护车。

两女大学生受重伤需动手术

两名女大学生在这起事故中受了重伤，入院后都得动手术。唐楚乔靠近右肩膀的肱骨以及骨盆环骨折，拿了24天病假；田婷则骨盆骨折，脸部多处擦伤，休养了62天。

被告事发前睡不好

调查显示，被告事发前一晚仅睡五六个小时，而且睡不好，出事前觉得昏昏欲睡。

控方表示，车祸发生时正在下雨，路面湿滑，被告理应更小心驾驶，但她却没有这么做。有鉴于受害者伤得不轻，控方促请法官判被告坐牢，刑期介于三至五个月之间。

被告通过代表律师向受害者和警方道歉，并表示会为事故承担责任。律师指出，被告的驾驶记录向来良好，这是她首次触法，她也是一名杰出警员，曾获颁警察部队各种奖项。律师恳请法官从轻发落，判她四至六周监禁即可。（人名译音）