借合力追踪应用混进餐馆 未接种疫苗男子判入狱五天

（早报讯）未接种疫苗的男子使用朋友的合力追踪应用，“借用”已接种疫苗的状态混进圣淘沙餐馆堂食，被判坐牢五天。

已退休的新加坡籍被告乌德耶古玛（65岁）承认一项冒充他人行骗的罪名，今天（4月27日）被判刑。同谋基兰星（37岁）早前已认罪，他也被判入狱五天。

事件发生在2021年9月9日傍晚6时许。根据案情，被告、基兰星和他的女友当天在后港喝酒后，前往圣淘沙的Coastes餐馆继续喝酒，但因为没有座位而改而光顾附近的Bikini酒吧。

被告因未接种疫苗，被Bikini酒吧的女职员拒在门外，三人于是决定回去Coastes餐馆。

基兰星提议让被告使用他的合力追踪应用，“借”他的疫苗接种状态混进餐馆，被告也同意这个做法。被告回到Coastes餐馆时，出示基兰星的合力追踪应用，餐馆员工没有起疑允许他进入，与基兰星的女友在餐馆里喝酒，基兰星则在外头等待。

恰巧早前阻止被告进入Bikini酒吧的女职员一眼认出他，于是通知Coastes餐馆的两名经理。经理上前检查被告的合力追踪应用，当场揭发真相。圣淘沙发展局的职员随后报警。

控方指在疫情当儿，被告因为想进入餐馆堂食而规避条例，是非常自私的行为，此举也可能影响Coastes餐馆的名声，吁请法官严惩。

代表律师求情时表示，被告因一时冲动，没有深入思考才会犯错。被告承诺不会再犯，恳求法官判罚款即可。

法官下判时指出，若未接种疫苗人士混入餐饮场所，可造成严重且影响广泛的后果，斥责被告的行为缺乏公德心。