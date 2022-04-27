来临长周末 移民局促旅客避开高峰时段出行

（早报讯）来临的周末碰上劳动节和开斋节一连四天休假的超长周末，预计兀兰和大士关卡将出现交通拥堵情况，移民与关卡局劝请旅客提前规划行程，避开高峰时段，也要为较长的通关时间做好准备。

当局估计出境的高峰时段，分别为星期五（4月29日）下午1时至星期六（30日）凌晨1时，及星期六凌晨5时至下午3时；入境高峰时段则是下星期二（5月3日）早上8时至下星期三（5月4日）凌晨1时。

负责监管兀兰关卡日常运作的移民与关卡局监察沈俊荣今天（27日）受访时透露，他们已做好准备包括调派更多人手、启动双向自动通关通道，来应付来临假期人潮。关卡人员也会视情况调整汽车及电单车车道，必要时会允许车辆使用货车专用道。

“为避免陷入交通阻塞，我们建议旅客避开高峰时段出行。”

沈俊荣说，新马边境重开后，每日通关人数尚未回到疫前水平，但移民局观察到更多人选择每周往返，这些人一般星期五傍晚出境，星期天晚上返新。他预计来临的长周末，通关人数会比今年耶稣受难日长周末更多。

移民与关卡局今天发文告说，本月耶稣受难日长周末，通过陆路关卡出入境者达43万6800人次，而2019年国庆日和哈芝节长周末期间，陆路通关的时间可长达四个小时，开车来新的入境者，则须等上一个小时。

5月1日起，往返新柔长堤和第二通道的跨境巴士服务将恢复运营，移民局鼓励旅客善用跨境巴士服务，避免开车前往马来西亚。

移民局建议旅客出门前，可先使用One Motoring网站，或快速公路监察与提示系统（EMAS）查询最新路况，该局也会在面簿和推特上，发布兀兰和大士关卡的最新情况。驾驶新加坡注册车辆者出境时，须遵守“四分之三缸油”条例，违例者除了无法开车前往马国，也可罚款500元，或被控上法庭。

移民局也提醒所有旅客，提前准备好所需文件，确保护照有效期至少六个月及遵守其他规定。短期访客则需要在入境前三天之内，上网填妥新加坡入境卡，以免延误行程。

至于外国注册车辆，须申请车辆入境准证（VEP），入境时出示陆路交通管理局的批准电邮及自动通行卡（Autopass）。

文告也提醒旅客不要携带违禁物品，携带应缴税或受管制物品者，须主动向关卡人员申报。旅客可浏览safetravel.ica.gov.sg了解更多有关入境新加坡的详情。

移民局说，当局会采取必要措施，在安全为首的情况下，确保旅客能顺利通关。他们也会与交通警察合作，在通往关卡的道路维持秩序，该局呼吁旅客遵守交通规则，及在通关时配合关卡人员指示。

疫情前，新柔长堤及大士第二通道是全球最繁忙的陆路关卡之一，每天通关人数达41万5000人次。