帮卖淫女骗移民局延特别准证 男子伪造医疗备忘录被判监

（早报讯）三名中国籍女子因在本地非法卖淫而被安排遣送回国，男子为了赚取3000元报酬，半年内七次帮忙伪造医疗备忘录发给移民与关卡局，谎称她们需要留在本地动手术，让当局展延她们的遣返日期。

东窗事发后，男子不仅分文未得，最终还得坐牢24周。

43岁的海振传今天（4月27日）承认其中三项伪造文件的控状，另四项交由法官下判时一并考虑。

根据案情，被告于2020年在网上看到有人打广告，声称可以帮忙处理准证和签证事宜，他于是联系对方询问女友的签证问题。由于收费太高，被告后来并未寻求对方的帮忙。

不久，这名在网上打广告的陌生人却要求被告帮忙为一名中国籍女子伪造医疗备忘录，再提交给移民局，以延长她的特别准证。该陌生人也说，只要被告帮忙，就可从中获取一笔酬劳。

实际上，这名女子被揭在本地非法卖淫，被当局安排遣送回国。庭上揭露，该女子为了继续留在本地卖淫，正要找人帮忙延长她的特别准证，陌生人为此联系上被告。

被告后来答应帮忙，他冒充医院职员联系移民局人员，谎称该名女子需要动手术，并通过电邮将一份伪造的医疗备忘录发给对方，以示证明。

被告当时使用电脑软件篡改伊丽莎白诺维娜医院发出的医疗备忘录，骗当局延长女子的特别准证，女子因此得以延迟被遣返回国。

另一名同样被安排遣送回国的中国籍女子，后来也支付人民币8000元（约1680新元）给陌生人帮忙延长特别准证。

被告答应帮忙，重施故伎伪造医疗备忘录发给当局。

调查显示，被告在2020年12月至去年6月，前后七次帮三名非法卖淫的中国籍女子伪造医疗备忘录。为了以假乱真，被告还在医疗备忘录上，加入真实医生名字。

移民局后来向医院查询，才得知这三名女子根本不在手术名单上，有关医生也不在医院工作，被告的罪行才被揭发。

律师代为求情时表示，被告不是主谋，他完全不认识三名涉案女子，而且是因为经济拮据才会犯案。陌生人原本答应事成后会支付被告3000元酬劳，但他至今分文未得，恳请法官轻判。

法官同意控方立场，认为被告虽然不是主谋，但他在这起案件中扮演了重要角色，协助伪造文件欺骗当局，罪行非常严重，也有损当局的公信力，须严惩以示惩戒。（人名译音）