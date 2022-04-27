孕妇送国大医院流产 非院方流程或沟通问题所致

（早报讯）针对孕妇在新加坡国立大学医院流产一事，调查团队发现这起事件并非医院流程或沟通问题所致，不过国大医院已采取措施改善现有流程。

怀孕36周的妇女上个月15日晚上因产道出血，紧急送往国大医院苦等两小时后转入产房，最终不幸流产。国大医院事后发表声明致歉，卫生部和医院也表示会彻查此事。

根据卫生部今晚（4月27日）发的文告，医院已完成相关调查。调查团队由国大医院急诊部门及妇产科高级医生和护士，以及负责临床治理医疗事务的人员组成。团队在调查过程中，检查所有视频录像，也查问所有涉事职员。

调查团队得出的结论是，虽然妇女流产并非医院流程或沟通问题所造成，但医院仍须要在特定方面加以改善。

一般来说，产妇在出现分娩迹象时，就应直接送去产房由妇产科医生负责，而不是先由急诊部门医生检查才转至产房。不过，国大医院急诊部门当天病患人数高于平常，产房也已经满了，因此医院才没有及时将这名妇女转至产房。

国大已经采取纠正措施，确保以后不再发生类似事件。这包括先由急诊部门护士为等候转至产房的产妇进行分类，急诊部门医生检查后会直接与妇产科医生沟通；若有需要，急诊部门会使用超声波为产妇进行评估；急诊部门为病患进行分类时也会使用统一的妇产科评估指数。妇产科医生完成评估后，医院在等候产妇床位空出来的期间，会在急诊部门先使用设备监测胎儿心跳。

卫生部已经评估好医院提交的调查报告，当局也对医院提出的纠正措施表示满意。卫生部也说，医院已与妇女及她的丈夫会面解释事发经过，夫妻俩也已经接受医院的说法。

卫生部也已同其他公共医院的管理层分享调查结果，同时向他们强调，管理妇产科突发事件须维护的临床标准。