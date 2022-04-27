逢雨必为乘客撑伞 网民大赞女车长

（早报讯）雨天传递温情，好心巴士女车长在雨天为乘客撑伞，获得一众好评。

网上近日开始流传一段视频，画面捕捉的是一辆新捷运273号巴士，在靠近红山巴士中转站时发生的温馨一幕。

视频显示，当时巴士缓缓靠站，停好之后，女车长从驾驶座上站了起来，然后把一名要在后门下车的女乘客叫到她身边。女车长跟着打伞，打开前车门，并在巴士与车站之间的空隙处撑起雨伞，确保乘客不会淋到雨之后才让乘客上下车。

拍摄下这段视频的是其中一名搭乘巴士的乘客，她留言表示，正是因为有了这位女车长，她特别喜欢搭乘第273号巴士。她也说，当天自己上车时也向女车长道谢。

视频截至目前已获得1万3000的点赞，不少网友看到这段视频后纷纷留言，对巴士车长的行为表示赞扬。也有网民表示，巴士车长的工作其实不易，但她还能如此心系乘客，实属不易。

74岁女车长 47年为乘客遮风挡雨

据《联合早报》了解，这位热心高级车长是74岁的何素香，她已在这个岗位上耕耘了47年，每逢雨天便会拿出预先准备的雨伞，为乘客们遮风挡雨。两年前就曾有人拍下她的暖心之举，她也在今年3月28日陆路交通管理局主办的陆路交通卓越奖颁奖礼上，获颁最佳服务个人奖。

当时她在接受《联合早报》的访问时说：“为乘客带来愉快的乘车体验是我的首要考量，我不忍心看到乘客被雨淋湿，才会惯性地为他们撑伞。可以帮助乘客，安全把他们送到目的地，给我最大的满足感。”

新捷运：优质服务年龄非障碍

新捷运企业联络副总裁陈贵珍说：“素香用行动向大家证明，年龄不是为乘客提供优质服务的障碍。我们为她努力服务乘客的举动感到骄傲。”