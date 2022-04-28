（早报讯）美国周三隔夜股市涨跌不一，纳斯达克综合指数下滑0.01％，标普500指数升0.21％，道琼斯工商指数升0.19％。

俄罗斯从周三起切断对波兰和保加利亚的天然气供应，显示俄罗斯与欧洲在能源供应及乌克兰战争问题上的对峙升温。投资者对欧洲的经济前景感到担忧，欧元兑美元汇率跌至2017年以来的最低水平。

本地股市方面，受中国冠病疫情蔓延和俄乌战争拖累，新加坡海峡时报指数昨天微跌1.38点或0.04％，以3320.67点收市。

以下是今天（4月28日）开盘可关注的股票：

1）远东酒店信托（Far East Hospitality Trust）今早发布第一季业务报告，第一季的可派收入同比上扬17.2％至1469万元，总收入下滑1.6％至2097万元。

2）大东方控股（Great Eastern Holdings）今早发布截至今年3月底的第一季业绩，集团净利下跌50％至2亿2000万元。集团第一季新业务加权总保费（Total Weighted New Sales）则上扬32％至5亿零530万元。

3）安杰德国际（Ntegrator International）披露，公司以每股0.7分脱售5005万5800张Arion娱乐（Arion Entertainment）的股票。公司是在4月14日至4月27日通过公开市场脱售股票。

4）已停牌的AGV集团披露，警方接到新加坡和马来西亚某些人的报案。他们指AGV集团子公司某些人管理不当并作出违法行为。集团指出，至今这些指责仍未被证实，临时司法管理人正寻求法律咨询以采取适当行动，并会全力配合相关管制机构的调查。

5）和乐集团（HRnet Group）获得新加坡中央医院的两年合同，集团将负责为医院在2022年至2024年招聘行政和支援职位的员工。

6）豪利控股（Oxley）宣布以3500亿越南盾（2100万新元）脱售在越南胡志明市的一幅地段。集团将透过子公司Oxley MK Thao Dien获得这笔交易的63.9%收益。