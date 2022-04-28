边境重开推动非居民就业 我国首季就业人数增逾4万人

（早报讯）随着我国边境逐步重新开放，建筑业的非居民就业增长步伐加快，资讯通信和金融服务等外向型行业的居民就业也稳定增加，使得我国今年第一季度的总就业人数增加4万1100人。

制造业就业人数比起上个季度增加7200人，增幅与上个季度持平；建筑业增加2万1600人，比上个季度的1万5500人来得高；但不包括外籍帮佣在内的服务业增加1万1600人，比上个季度的2万4400人来得少。

去年第四季的总就业人数增幅为4万7900人，比今年第一季高。总就业人数不包括外籍帮佣。

报告也指出，非居民就业人数的增加主要由持有工作准证的建筑业客工带动，其他领域的非居民就业人数则小幅增加或者保持平稳。

不过，餐饮、零售和酒店等服务行业的居民就业则出现萎缩。报告说，这是因为相关行业通常会在年底佳节期间增聘人手，节后雇员总数通常会减少。

人力部今天（4月28日）上午发布《2022年第一季劳动力市场报告》预估数字时也说，接下来几个月，经济复苏将继续推动对员工的需求，当局预计失业率将保持在低水平，就业则会保持增长的势头。另外，随着我国2022年4月起大幅度放宽边境措施，下一个季度的非居民就业人数预计会继续增长。

今天公布的就业人数预估数字主要根据今年1月和2月的数据，人力部将在今年6月正式公布《第一季劳动市场报告》。